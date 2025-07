Gondoltad volna? Vele akarják összehozni Tóth Andit!

Kutyájával élvezi a természetet Tóth Andi, az erről szóló fotósorozata alig egy nap alatt 25 ezer lájkot kapott az énekesnő Instagram-oldalán. Többen ámuldoztak kutyája, Bailey nyelvméretén, szép számmal dicsérték Andi szépségét, volt, aki szerelmet vallott neki, de olyan is akadt, aki felcsapott önkéntes kerítőnek.

Fotó: Ripost

„Olyan szép pár lennétek Miller Dáviddal! Nem beleszólás az életedbe! Nehogy félre értsd, Andi!”

– írta egy rajongó, s a biztonság kedvéért, no meg a félreértések elkerülése végett rálinkelte Miller Zoltán és Ulmann Mónika fiának Instagram-oldalát. Miller Dávidról nemrég azt írtuk, színészi pályafutásának fontos mérföldköve volt a Vörös veréb című nemzetközi produkció, ahol Jennifer Lawrence oldalán szerepelt. Magyar sorozatokban is láthattuk, mielőtt műsorvezetőként tűnt volna fel. Reggeli műsorok házigazdájaként kezdte, de tehetségkutató műsor vezetőjeként is ismert.

Bár a hozzászólás kapott egy kedvelést, nem Tóth Anditól és nem is Miller Dávidtól...