Ma ünnepli 51. születésnapját Ullmann Mónika: bombaformában van

Ullmann Mónika gyerekszínészként kezdte a pályafutását, és már akkor olyan ismert filmekben játszott, mint az Égig érő fű. A színésznő azóta több filmben és sorozatban, illetve színpadon is játszott, és persze édesanyaként is helytállt. 51. születésnapja alkalmából megmutatjuk hogyan változott az évek során.

Ullmann Mónika 51 évesen is bombaformában van (Fotó: Markovics Gábor)

Móni a gyerekkori zenei és színpadi sikerei után 1998-ban a Barátok közt-ben kapott szerepet, ami kétségtelenül meghozta neki az országos hírnevet. Ezután több társulatnak is tagja volt, és a legtöbb hazai nagyvárosban megfordult, mint Székesfehérvár, Veszprém, Nyíregyháza, Sopron vagy Békéscsaba és természetesen Budapesten is. Utoljára 2013 és 2016 között volt egy társulat állandó tagja, akkor a Miskolci Nemzeti Színházban játszott. 2016 óta viszont freelancerként egy-egy darabban és több sorozatban is láthatják a nézők.

Ullmann Mónika családjában több színész is van

Talán sokan nem tudják, de a színésznő édesapja Ullmann Ottó, aki szintén színészként ismert. De fia is hasonló babérokra tör. Móninak első, Miller Zoltánnal való házasságából egy gyermeke született, Miller Dávid, aki ma már 28 éves és maga is színészként, illetve műsorvezetőként keresi a kenyerét, de az énekesi karrier felé is kacsintgat. Zoltán után a színésznő még egyszer férjehez ment Berniczei-Roykó Ádámhoz, de az a kapcsolat sem bizonyult tartósnak, ugyanis 2006-ban 5 év házasság után elváltak útjaik. Mónika ma már nagyon óvja magánéletét a nyilvánosság elől, így azt sem tudni, hogy jelenleg van-e párja.