Titokban megházasodott Keanu Reeves? Most kiderült az igazság!

Keanu Reeves és kedvese, Alexandra Grant állítólag már 8 éve barátok voltak, mikor 2019-ben egymásba szerettek, és azóta is boldogok együtt. Nem sokat lehet tudni a kapcsolatukról, hiszen nagyon privát életet élnek, de most elkezdett terjedni az interneten egy kép, ami teljesen ledöbbentette a Mátrix- és a John Wick-széria sztárjának rajongóit.

Alexandra Grant és Keanu Reeves / Fotó: NurPhoto via AFP

A képen esküvői ruhában láthatjuk Keanu Reevest és a szerelmét, ahogy boldogan mosolyognak a kamerába, vagyis ezek alapján titokban összeházasodtak. Egyből özönlöttek is a gratulációk, de sajnos feleslegesen, ugyanis

a fotó nem volt valódi, csupán a mesterséges intelligencia kreálmányáról van szó.

Alexandra Grant is megerősítette most a közösségi oldalán, hogy valóban nem házasok a világsztárral.

Köszönöm mindenkinek a gratulációkat az esküvőnk miatt. De nem házasodtunk össze. Manapság nagy szükségünk van a jó hírekre, de ez kamu hír, szóval legyetek óvatosak

– írta Alexandra Grant, aki egy romantikus fotót is mellékelt a poszthoz, amin éppen megcsókolják egymást a népszerű színésszel.

Ide kattintva elérhető Keanu Reves és Alexandra Grant szerelmes képe.