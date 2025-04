Ezt nem láttuk jönni: Keanu Reeves az egész világot sokkolta

Keanu Reeves már több évtizede igazi szupersztár, aki mindig képes megújulni és sikert sikerre halmozni. Van, akinek a Féktelenül című alkotás az örök kedvence tőle, a látványos és elgondolkodtató Mátrix-filmeket is rengetegen imádják világszerte, de sokak szerint az akciótól hemzsegő John Wick-széria tette őt igazán naggyá – nem csoda, hogy már négyszer láthattuk a színészt a szerepben.

Keanu Reeves / Fotó: NurPhoto via AFP

A John Wick negyedik részét 2023-ban mutatták be és elképesztően sok pénzt hozott, ráadásul a közönség mellett a kritikusok is imádták. Aki látta a filmet, az tudja, hogy nem éppen úgy lett vége, hogy számíthassunk a folytatásra, de most úgy tűnik, hogy mondatni csoda történt, ugyanis hatalmas bejelentést tett a szériát készítő stúdió, a Lionsgate.

Kiderült, hogy jön a John Wick 5. része, ráadásul Keanu Reeves mellett a széria állandó rendezője, Chad Stahelski is visszatér.

Keanu Reeves többször is nyilatkozta már, hogy nagyon szívesen eljátszaná újra John Wick karakterét, de úgy érzi, hogy a teste nem bírná már a durva és megterhelő akciójeleneteket, éppen ezért olyan meglepő ez a bejelentés.

És ez még nem minden, ugyanis az idén érkező, a John Wick világában játszódó Ballerina után újabb alkotásokkal bővül az univerzum: a John Wick 4. részében megismert, Donnie Yen által alakított Caine saját filmet kap, illetve jön egy animációs előzményfilm is – vagyis úgy tűnik, hogy még jó ideig élvezhetjük a szériára jellemző, pörgős akciót.