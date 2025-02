Érdemes nyitott szemmel járni: ezzel a világsztárral futhatsz most össze Budapesten!

Igazi világsztár költözött hosszú hetekre Budapestre! Keanu Reeves az Oscar-jelölt mozidirektor, Ruben Östlund (Lavina, A négyzet, A szomorúság háromszöge) legújabb rendezésében, a The Entertainment System is Down című filmben játszik, amelyet most éppen a magyar fővárosban forgatnak.

Egy időre Budapestre költözött a világsztár, Keanu Reeves Fotó: Briquet Nicolas/Northfoto

A készülő alkotásban Reeves mellett olyan nemzetközi filmcsillagokat sorakoztatnak még fel, mint Kirsten Dunst, Samantha Morton vagy Daniel Brühl. Egy bulvármagazin szerint egyébként Keanu Reeves nemrég már munkába is állt a mogyoródi Astra Studiosban: ennél is izgalmasabb hír az, hogy Reeves hallani sem akart hotelről. Úgy fogalmazott, hogy „mindenképp egy puritánabb szállást szeretne Budapesten”. A színész – nem megerősített források alapján - a VIII. kerületben lakik, hogy benne legyen a város forgatagában – osztotta meg a hírt a Life.hu.

Tehát, ha szeretnél összefutni a világhírű sztárral a fővárosban, semmiképpen se a szállodákban keresd!