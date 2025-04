Te felismernéd? Egy budapesti étteremben bukkant fel Keanu Reeves

Ahogy arról már lapunk is beszámolt korábban, Budapesten forgatja legújabb filmjét Keanu Reeves. A közkedvelt sztár Ruben Östlund The Entertainment System Is Down című vígjátékában vállalt szerepet, a készülő alkotásban pedig többek közt Kirsten Dunst, Woody Harrelson, Daniel Brühl és Tobias Menzies is játszik.

Budapesten forgat Keanu Reeves / Fotó: NurPhoto via AFP

Ha már az országban járt, Keanu Reeves arra használta ki az egyik forgatási szünetet, hogy hódoljon a kulináris élvezeteknek. A színész ekkor egy olyan éttermet keresett fel, ahol a mexikói konyha ízeivel találkozhatnak az odalátogatók, a személyzet pedig csakhamar ráismert a szupersztárra, és készítettek vele egy közös fotót – habár a felvételt elnézve a legtöbbünk talán elsétálna a színész mellett az utcán, annyira másként fest, mint egy tipikus, hollywoodi sztár.

Amikor John Wick/Neo besétál az éttermedbe... És szereti az ételedet. Köszönjük a felejthetetlen látogatást magának a legendának, Keanu Reevesnek!

– írták a vendéglő Instagram-oldalán, ahol a közös fotót is közzétették – szúrta ki a Life.hu.