Kitálalt David Beckham szeretője; Keanu Reeves sokkolta a világot

Farm VIP: Ketten távoztak a műsorból

Izgalmasan alakult az élet ezen a héten is Zsolti gazda tanyáján. A Farm VIP keddi adása is tele volt könnyekkel és drámával, ráadásul egy családi vészhelyzet miatt ketten is távoztak a műsorból. Szalontai Szilvi édesanyja miatt hagyta el a farmot, már nem vett részt a gyűlésen, ahol Kapi Levente és Dávid Petra párbajozott egy logikai feladványban, ám végül hatalmas meglepetésre a Házasság első látásra sztárja nyert, Leventének kellett hazamenni.

Kedden ketten is távoztak a Farm VIP versenyéből (Fotó: TV2)

Óriási örömhírt jelentett be Törőcsik Franciska

A színésznő arról posztolt szerda délután, hogy megünnepelték a Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés film 750 ezredik nézőjét! Ez pedig azt jelenti, a Magyarországon 1990 óta vetített filmek közül többen látták a Demjén Ferenc-slágerekre épülő magyar filmet, mint a 11 Oscar-díjjal kitüntetett A Gyűrűk Ura: A király visszatér című mozit (nézőszám: 728 383). Mivel jelenleg is 11 fővárosi moziban vetítik a Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés filmet, ez a szám tovább nő! Az sem kizárt, hogy megdönti a Magyarországon 1990 óta vetített filmek listáján egyedüli zenés mozi, a Mamma mia! sikerét!