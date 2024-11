Marics Peti: „Minden perce megérte!” – Íme a Hogyan tudnék élni nélküled? című film új előzetese

Nem kell már sokat várni, december 12-én debütál az év legjobban várt magyar zenés, romantikus vígjátéka. Marics Peti is a Hogyan tudnék élni nélküled? című film egyik szereplője lesz, élete első nagy filmjében. A film már a most megjelent új előzetesben is táncra perdít mindenkit.