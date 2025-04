A Farm VIP legújabb epizódja drámai fordulatokkal volt tele: a tejtermelési verseny elvesztése miatt a piros csapatnak kellett farm gyűlésre mennie, ekkor azonban még nem sejtették, hogy már ide is alaposan megtépázva érkeznek majd.

Farm VIP 2025: a piros csapat már rég nem az eredeti felállásban ment gyűlésre (Fotó: TV2)

Farm VIP 2025: gyomorrontás és kórházi hívás, mi jöhet még?

Az idei évad szereplőin korábban nem tapasztalt vírus söpört végig, ami alaposan legyengítette a játékosokat, többen huzamosabb ideig feküdni kényszerültek. A sárgáknál Fekete Linda, Kiara Lord kapta el a kórt, később a pirosak is csatlakoztak, Kapi Levente és Judy is ágynak dőlt. A legnagyobb meglepetés azonban nem a párbaj volt, hanem az a baljós eseménysorozat, amelynek előszelét már a hétfő esti előzetesből sejteni lehetett. Szalontai Szilvi ugyanis olyan telefonhívást kapott, amelynek senki nem örült volna: édesanyját kórházba kellett szállítani, így Szilvi azonnal feladta a játékot és hazament. Bár a Farmon nagyon szigorú szabályok vonatkoznak a játékosokra azzal kapcsolatban, hogy nem használhatnak mobiltelefont, azért ha valami történik az otthoniakkal, arról természetesen értesítik a szereplőket. Így volt ez most is, Zsolti Gazda hozta a hírt Szilvinek, aki így felhívhatta az édesanyját.

Ő tehát már nem vett részt a farm gyűlésen, a bent maradók közül pedig Kapi Levente és Dávid Petra párbajoztak, logikai feladványban. Ugyan Levi korábban próbálkozott elkönyörögni Leó védettségi kendőjét, erre azonban nem került sor. Dávid Petra végül sikeresen megoldotta a matekos feladványt, amivel Levi számára véget ért a játék. A Farm VIP kiesője tehát Kapi Levente, s hogy hogyan folytatódik a csapatok elosztása, egyelőre nem tudni, az azonban bizonyos, hogy ezzel újra felborult a sárgák és a pirosak közötti létszám egyensúly.