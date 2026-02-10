Kiderült mibe halt bele a Reszkessetek, betörők! színésznője

Január végén robbant a tragikus hír, hogy a Reszkessetek, betörők! ikonikus színésznője, Catherine O’Hara sajnos más nincsen közöttünk. A híres színésznő halálát menedzsere erősítette meg.

A Reszkessetek, betörők! Catherine O’Harája tragikus mód elhunyt Fotó: Robby Klein/Getty Images

A Reszkessetek, betörők! színésznője halálának oka kiderült

Korábban már beszámoltunk a borzasztó hírről, sokak által kedvelt színésznő élete ért véget, egy egész világ gyászba borult, mikor kiderült. A színésznő január 30-án hunyt el, menedzsere szerint egy rövid betegség után.

Azonban nemrég további részletekre derült fény, amikor a TMZ megszerezte a Los Angeles megye orvosszakértői hivatala által kiadott halotti anyakönyvi kivonatot. A halál közvetlen okaként tüdőembóliát, kiváltó okként pedig végbélrákot jelöltek meg.

A kanadai színésznő hihetetlen karrierje öt évtizeden át tartott, és a színészvilág ikonjává nőtte ki magát. Legendás munkásságába tartozott nem meglepő módon a Reszkessetek, betörők!-filmek, valamint a Beetlejuice és a Szkeccs-vígjátéksorozat, amelyben híressé vált – a Second City Televisionben.

A világszerte híres filmbeli fia, Macaulay Culkin a következőkkel búcsúzott tőle:

Anya! Azt hittem van időnk. Többet akartam. Melléd akartam ülni a székre. Hallottalak, de még annyi mindent akartam mondani. Szeretlek. Majd találkozunk

– idézi a LadBible.

A hírportál megkereste az orvosszakértői hivatalt és a színésznő képviselőit, hogy nyilatkozzanak az ügyben.