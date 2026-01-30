RETRO RÁDIÓ

Gyászol Hollywood: A Reszkessetek, betörők! sztárja 71 éves korában elhunyt

A tragikus hírt a színésznő menedzsere erősítette meg.

A Reszkessetek betörők sztárja, Catherine O’Hara 71 éves korában hunyt el, 2026. január 30-án, pénteken. A tragikus hírt a TMZ közölte először.

A Reszkessetek betörők sztárja emlékezetes szerepekben remekelt

O’Hara 1954-ben született Torontóban. Hét gyerek közül ő volt a második legfiatalabb. Első színészi szerepe a Szűz Mária megformálása volt egy betlehemi játékban. Miután érettségizett, pincérnő lett a torontói Second City Theater-ben. Amikor meghallgatáson próbált bejutni a társulatba, nem túl biztató visszajelzést adtak neki, mondván maradjon inkább a pincérkedésnél. 

1974-ben végül csatlakozott a társulathoz. O’Hara 2019-ben a The New Yorker-nek elmondta, hogy eleinte félt a színpadon lenni.

A mankóm az volt, hogy improvizációkban, ha kétségbe estem, őrültet játszottam. Mert akkor nem kellett semmit kimenteni abból, ami kiment a számon. Nem kellett értelmesnek lennie

- emlékezett vissza a színésznő.

1988-ban a Beetlejuice-ban játszotta Delia Deetz-et, Winona Ryder karakterének mostoháját. O’Hara ezt a szerepet újra eljátszotta a 2024-es Beetlejuice, Beetlejuice folytatásban.

1990-ben szerepet kapott a Reszkessetek, betörők!-ben Kevin rohanó anyukájaként. A szerepet újra eljátszotta a Reszkessetek, betörők! 2: Elveszve New Yorkban-ban is 1992-ben. A ’90-es évek fontosabb szerepei közé tartozott a Karácsonyi lidércnyomás (1993), amelyben Sally hangját adta, és a Wyatt Earp (1994) - írja a People.

1992-ben házasodott össze Bo Welch-cel. Akkor ismerkedtek meg, amikor Welch a Beetlejuice díszlettervezőjeként dolgozott. Két fiuk született, Matthew és Luke.

 

