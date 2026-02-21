Nincsenek szavak: Tolvai Reni megidézte a filmvilág legendás szexbombáját

Tolvai Reni mindig tudja fokozni a hangulatot, erről árulkodik legujabb fotója is. A szexi énekesnő, akinek megjelenése lehengerlő, nem akárki bőrébe bújt, majd lépett fel az emberek előtt.

Tolvai Reni bombázóként is bombázó bőrébe bújt (Fotó: Végh István)

Tolvai Reni egy rajzfilmfigura bőrébe bújt?

Amint meglátod, valószínűleg te is gyanakodni kezdesz Tolvai Reni ruhája láttán, hogy bizony ezt mintha már láttad volna valahol! Magyarország egyik legnépszerűbb énekesnője az MVM Dome-ban lépett fel egy céges rendezvényen, ahol lenyűgöző, tetőtől talpig vöröses-rózsaszín ruhában adott koncertet.

A Nagy Duett sztárja úgy festett a szexi szettjében, mintha csak Jessica Rabbit, a Roger nyúl a pácban című film egyik karakterének bőrébe bújt volna. Bár az énekesnő szeret kísérletezni öltözékeivel, így nem is olyan meglepő a választása, még az ellenállhatatlan idomai is megegyeznek a karakterrel.

Tolvai Reni hangjától is elolvadnak a rajongók

Rajongói legalább annyira el vannak ragadtatva Reni megjelenésétől, mint énekhangjától, ami nem áll messze Jessica Rabbit előadásától, amivel az ominózus filmben levette a lábáról az embereket.