A Nagy Duett: Lakatos Laci rájött, van nehezebb az angol rappnél
A humorista úgy véli, mentorával repülőrajtot fognak venni.
Vasárnap elrajtolt A Nagy Duett nyolcadik évada, amelynek első élő adásában kilenc páros és egy trió vágott neki a műsornak azért, hogy ők legyenek a azok, akik elviszik a győztesnek járó trófeát. Az első kieső Stana Alexandra és Galambos Lajos kettőse lett és habár Lakatos Laci és Tolvai Reni párosa még kiesőzónába sem került, a humorista úgy érezte, tűzkeresztségen esett át, miközben színpadon állt.
A Nagy Duett: Lakatos Laci készen áll
Csaosztok sziasztok! Renimmel bekezdtünk a Nagy Duettben! Meg volt a tűzkeresztség. Sajnos 41 ponttal kezdtünk be, de ez alá nem megyünk be. Meghúztuk a 0 pontunkat a cél pedig fölfelé. Repülőrajtot fogunk venni ebbe a műsorban! Már neki is kezdtünk a következő dalunknak!
- árulta el majd hozzátette, az első adás előtt azt hitte, az angolul való rappelésnél nem lesz nehezebb, de most rájött, mégis lesz majd:
Akkor még nem tudtam mi lesz a mostani szám. Szeretem a kihívásokat megugorjuk majd ezt is!
- zárta sorait miközben megköszönte követőinek a támogatást és a szavazatokat.
