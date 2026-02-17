RETRO RÁDIÓ

A Nagy Duett: Lakatos Laci rájött, van nehezebb az angol rappnél

A humorista úgy véli, mentorával repülőrajtot fognak venni.

Vasárnap elrajtolt A Nagy Duett nyolcadik évada, amelynek első élő adásában kilenc páros és egy trió vágott neki a műsornak azért, hogy ők legyenek a azok, akik elviszik a győztesnek járó trófeát. Az első kieső Stana Alexandra és Galambos Lajos kettőse lett és habár Lakatos Laci és Tolvai Reni párosa még kiesőzónába sem került, a humorista úgy érezte, tűzkeresztségen esett át, miközben színpadon állt.

A Nagy Duett: Lakatos Laci és Tolvai Reni angolul kellett rappeljen.
A Nagy Duett: Lakatos Laci és Tolvai Reni angolul kellett rappeljen. Fotó: Mediaworks

 

A Nagy Duett: Lakatos Laci készen áll

Csaosztok sziasztok! Renimmel bekezdtünk a Nagy Duettben! Meg volt a tűzkeresztség. Sajnos 41 ponttal kezdtünk be, de ez alá nem megyünk be. Meghúztuk a 0 pontunkat a cél pedig fölfelé. Repülőrajtot fogunk venni ebbe a műsorban! Már neki is kezdtünk a következő dalunknak! 

- árulta el majd hozzátette, az első adás előtt azt hitte, az angolul való rappelésnél nem lesz nehezebb, de most rájött, mégis lesz majd: 

Akkor még nem tudtam mi lesz a mostani szám. Szeretem a kihívásokat megugorjuk majd ezt is!

 - zárta sorait miközben megköszönte követőinek a támogatást és a szavazatokat. 

 

