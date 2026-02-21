- Bárdosi Sándor nem érti az ellenzéki szavazókat: "megveszi a legújabb elektromos autót és akkor rohadjon meg a Fidesz. Most akkor mi van?"
Jaber nem kertelt: „Én harcolnék Magyarországért”
A rapper is felszólalt a háború kérdésében. Jaber leszögezte, nem szeretne háborút, ezért kiváló ötletnek tartja a kormány által indított Háborúellenes Gyűléseket.
Békéscsabán tartotta szombaton a magyar kormány a legújabb Háborúellenes Gyűlését. Az országjárás során mindenhol elhangzik a jelenlegi helyzet legfontosabb üzenete, a béke. Jaber elárulta a Mandiner stúdiójában, hogy ő nem futna el a háború elől, de szeretne továbbra is békében és szeretetben élni – írja a Bors.
A Háborúellenes Gyűlés előtt Jaber elárulta, hogy magyarnak vallja magát
Négy évvel ezelőtt költöztem Magyarországra és egy magyar embernek tartom magam, egy új magyar embernek. Nem az a fajta vagyok, aki elfut a problémák elől. Nagyon fájna a szívem, ha Magyarországon is kitörne a háború, de én harcolnék Magyarországért
— jelentette ki a kuvaiti származású rapper.
De miért is vonulna be a hadseregbe Jaber, ha kitörne a háború? „Az internet folyamatosan fel van háborodva, hogy ki melyik párttal szimpatizál, de a nap végén magyarok vagyunk. Ez pedig számomra azt jelenti, hogy ha valaki külföldön bajban van, akkor nem kérdezem meg tőle, hogy fideszes vagy tiszás, hanem segítek neki mindenben, mert egy országból valók vagyunk. És szerintem hiányzik egy kis szeretet a levegőből” - emelte ki a Mandiner stúdiójában a rapper.
