"Magyarország a béke oldalán áll és ott is marad!" – Dankó Béla a békéscsabai Háborúellenes Gyűlésen

Hatalmas ujjongás fogadta Dankó Béla Békés vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselőjét a békéscsabai Háborúellenes Gyűlésen. A képviselő személyes történetekkel emlékeztetett arra, hogy a magyarok a háborút nem az irodáikból, hanem családjuk történeteiből ismerik - írja a Ripost.

Így köszöntötték Dankó Béla országgyűlési képviselőt a Háborúellenes Gyűlésen Fotó: MW

"A háború a jövőt veszi el" – megható történetekkel emlékeztetett a háborúra Dankó Béla

A békési tömeg egy olyan családi történetet hallgatott meg, amelyet rengeteg magyar hallhatott már azoktól a felmenőitől, akik átélték a háborút.

Sokan vagyunk és elszántak vagyunk. Mi az önálló magyar nemzetben hiszünk, ezért számíthatunk egymásra. Épüljenek óvodák, iskolák, fejlődjön az úthálózat, Minden békési ember ébredjen jobban és a legfontosabb, békében. Ma Európa válaszút előtt áll egy olyan korszak határán, amikor felelőtlen brüsszeli döntések a háború árnyékát vetik ránk. Az irodákból könnyű fék nélkül önteni a pénzt egy fegyveres konfliktusba, ahol többek között kárpátaljai magyarok vesztik életüket.

– mondta beszédében Dankó Béla. Emlékeztetett arra is, hogy a történelemben mi magyarok mindig akkor veszítettünk ,amikor mások döntöttek helyettünk. A háborút pedig a magyarok nem politikai szlogenekből, hanem saját családi történetekből ismerhetik.

Dédapám a negyedik honvédgyalogezrednél katonaként harcolt az első világháborúban. A Kárpátokban esett hadifogságba és hosszú évek szenvedése után, 1922 után térhetett haza. Három sógora hősi halált halt. Nem az ő életükről szólt a háború, mégis az életüket követelte. Nagyapám ugyanezt élte át az orosz fronton, több mint három év hadifogság. Mikor hazatért, már nem volt ugyanaz az ember. A háború borzalmai nyomot hagytak rajta örökre.

– osztotta meg családja történetét, felhívva a figyelmet, hogy ez hasonlóan számos magyar család története. Dankó Béla országgyűlési képviselőként és magánemberként is a családokban hisz.

Békés vármegye nem egy térképen létező fogalom, hanem dolgozó emberek közössége. Olyan emberek, akik építik ezt az országot, akiknek joguk van békében élni. Nem háborút, megélhetést, munkát akarnak. Nem bizonytalanságot akarnak, hanem jövőt a gyermekeinknek. A háború pusztít, a magyarok jövőjét veszi el. A béke ad biztonságot, a béke ad jólétet, a béke ad jövőt gyermekeinknek unokáinknak.

Ezután fogalmazta meg az üzenetet, amelyet még Brüsszelben is érteni kell mindenkinek;

Nem adjuk országunkat, pénzünket, gyermekeinket

Ezután a választások tétjére hívta fel a figyelmet Dankó Béla.