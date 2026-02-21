- Baji Balázs a Háborúellenes Gyűlésen: Elképesztő fejlődésen ment át a magyar sport az elmúlt 16 évben
- Szabó Zsófit a politikai kiállásról többen is próbálták lebeszélni
- Kónya István: nem hagyhatjuk veszni az elmúlt évek munkáját
- Fiatalokat és sportolókat akar inspirálni a kiállásával Lukács Nikolasz
Tóth Abigél hangja egész Magyarországot megszólította a Háborúellenes Gyűlés színpadán!
A két fantasztikus hangú énekes a csillagokat is leénekelte a Háborúellenes Gyűlésen a Vastag testvérek klasszikusával.
A mai napon tartja a magyar kormány a Háborúellenes Gyűlést Békéscsabán. Az esemény nem akárhogy indult, mivel Gudics Máté és Tóth Abigél nagyszerű duettjükkel kápráztatták el a közönséget - írja a Bors.
A Háborúellenes Gyűlés fontos üzenete hangzott el
Gudics Máté korábban is szerepelt már Háborúellenes Gyűlésen, de most egy énekespartnerrel karöltve nyűgözte le a résztvevőket. Tóth Abigél hangja nemcsak a békéscsabai közönséget, de egész Magyarországot megszólította. Vastag Csaba és Vastag Tamás slágerével, az Őrizd az álmod című dallal állt ki a két előadó.
Ahol megszületünk, ott a helyünk, hol igazi sorsunk vár, néha elvisz az ár, de a szív hazavár
— hangzott el most Tóth Abigél és Gudics Máté előadásában.
Az énekesnő tavalyelőtt a Megasztárban robbant be, ahol a negyedik helyezést ért el. Egy igazi székely lányról van szó, ahogy Gudics Máté is kiemelte a dal előtt, mivel egyenesen Sepsiszentgyörgyről érkezett Magyarországra a fiatal tehetség.
