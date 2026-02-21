RETRO RÁDIÓ

Megérkezett Orbán Viktor is: Rókával futott össze a Háborúellenes Gyűlésen - Fotó!

Hihetetlen fogadtatásban részesült a kormányfő. A Háborúellenes Gyűlést itt tudod élőben követni!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.21. 11:35
Háborúellenes Gyűlés Lukács Nikolasz Orbán Viktor

Újabb állomásához érkezik a Digitális Polgári Körök országjárása. A Háborúellenes Gyűlés ezúttal Békéscsabán tartják, ahova Orbán Viktort érkezése után rögtön lerohanták az ifjak, de összefutott Rókával is, azaz Lukács Nikolasz MMA harcossal.

A Háborúellenes Gyűlésen Lukács Nikolasszal futott össze Orbán Viktor
A Háborúellenes Gyűlésen Lukács Nikolasszal futott össze Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda
2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba OV
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda
2026.02.21_Háború ellenes gyűlés_Békéscsaba OV
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda

A Háborúellenes Gyűlést itt tudod élőben követni:


 

 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu