- Baji Balázs a Háborúellenes Gyűlésen: Elképesztő fejlődésen ment át a magyar sport az elmúlt 16 évben
- Szabó Zsófit a politikai kiállásról többen is próbálták lebeszélni
- Kónya István: nem hagyhatjuk veszni az elmúlt évek munkáját
- Fiatalokat és sportolókat akar inspirálni a kiállásával Lukács Nikolasz
Megérkezett Orbán Viktor is: Rókával futott össze a Háborúellenes Gyűlésen - Fotó!
Hihetetlen fogadtatásban részesült a kormányfő. A Háborúellenes Gyűlést itt tudod élőben követni!
Újabb állomásához érkezik a Digitális Polgári Körök országjárása. A Háborúellenes Gyűlés ezúttal Békéscsabán tartják, ahova Orbán Viktort érkezése után rögtön lerohanták az ifjak, de összefutott Rókával is, azaz Lukács Nikolasz MMA harcossal.
Háborúellenes gyűlés
