Csalódottság a stúdióban, mutatjuk a Sztárban Sztár All Stars kiesőjét

Ahogy az lenni szokott, ezúttal sem juthatott tovább mindenki a Sztárban Sztár All Stars következő adásába. Ezúttal is minden énekes felkészült volt, és ahogy kiéleződik a verseny a TV2 stúdiójában, egyre nehezebb a döntés, de sajnos a választás pillanata elkerülhetetlen volt.

A zsűrinek sem volt könnyű a Sztárban Sztár All Stars műsorában

Fotó: Szabolcs László

A következő hetekben minden eddiginél keményebb küzdelem vár a Sztárban Sztár All Stars versenyzőire, akik minden produkcióval közelebb kerülnek a döntőhöz. Már abból is látszik, hogy a legjobbak maradtak a versenyben, hogy a zsűri egyre gyakrabban tapsol állva egy egy előadást követően. Minden produkció végén kifejtette véleményét a zsűri és szoros pontozásra is sor került, de a végső döntést a nézőknek kellett meghozni. Az összesítés alapján két versenyző veszélyzónába került: a nézőknek Vásáry André és Vastag Csaba között kellett választaniuk az utolsó szavazókörben.

Döntöttek a Sztárban Sztár All Stars kiesőjéről

Nagyon nehéz pillanat szemtanúi lehettünk, de végül kiderült: a nézők szavazatai alapján Vásáry André számára a verseny véget ért!

Lemaradtál? Nézd vissza az estét képekben: