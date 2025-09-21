Eddig bírta: Hajós András ismét odaszúrt a Sztárban Sztár All Starsban

Király Viktor a Sztárban Sztár All Stars 3. élő show-jában ezúttal Korda Györgyként állt színpadra, habár Till Attila szerint inkább úgy festett, mintha a mesterséges intelligenciát kérték volna meg arra, rajzoljon egy Korda Györgyöt. A zsűri sem volt odáig ezért a küllemért.

Ezúttal Korda Györgyként állt színpadra Király Viktor a Sztárban Sztár All Starsban / Fotó: Markovics Gábor

Cserébe Viktor a hangjával már sokkal inkább lenyűgözte őket: Stohl András egyenesen kijelentette, ha az énekes nem jut tovább, akkor nincs igazság a földön. Ezután Hajós András ragadta magához a szót, aki még célzott is arra, adja magát a helyzet, hogy egy merész beszólással ismét felkavarja az állóvizet. Akik követték A Nagy Duettet, talán még emlékeznek arra, ahogy rögtön az első adásban Hajós András Korda Györgyöt és feleségét, Balázs Klárit is finoman szólva megsértette, ám ezúttal úgy döntött, visszafogja magát... Egy bizonyos pontig.

Többet vártam, de Gyuri bácsitól is!

- összegezte végül a produkciót.

Stohl András ezután megadta a 10 pontot, míg Hajós András és Lékai-Kis Ramóna 8-ra értékelte Király Viktor teljesítményét, Liptai Claudia pedig 9-re.