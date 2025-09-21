Hoppá! Nem fogta vissza magát a Sztárban Sztár All Stars zsűrije

Máris nagy volt az összecsapás!
Nem lesz hiány izgalmak a Sztárban Sztár All Stars 3. élőshow-jában sem, ahol a versenyzőknek a top 12-be jutás a tét. Kemény kritikákban sem lesz feltehetően hiány: erről a zsűri fog gondoskodni, vagyis Liptai Claudia, Hajós András, Lékai-Kiss Ramóna és Hajós András.
A 3. élőshow-ban egyébként nincs vendégzsűri, Natalia Oreiro és Hans Sigl szereplése után: Lékai-Kiss Ramóna ehhez annyit fűzött hozzá, hogy ma végre egy valódi világsztár, Hajós András mellett ülhet - ezzel viccesen odaszúrt Liptai Claudiának, aki a másik oldalán foglal helyet.
A zsűri egyébként maga is izgatottan várja már a produkciókat, mint mondták, zseniális számok lesznek ma este.
