Micsoda hangulat! Őrületes nyitánnyal vette kezdetét a Sztárban Sztár All Stars 3. élőshow-ja

Elképesztő nyitánnyal vette kezdetét a show! Till Attila és a táncoslányok is odatették magukat.
Vasárnap este immár a 3. élőshow-val tért vissza a Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évada. A hangulatra ezúttal sem lehet majd panasz, hisz rögtön a nyitány frenetikusra sikeredett. Erről többek a műsorvezető, Till Attila és a táncosok - akiket véletlenül a lányainak nevezett -, gondoskodtak.
Tilla ezután elmondta, hogy bár a műsor két hete vette kezdetét, nyolc versenyzőtől máris elbúcsúztunk: ma este az első élőshowban továbbjutott nyolc versenyző fog versenyezni egymással. Kőkemény menet lesz, az egyszer biztos: indul a csoportos rangadók éjszakája!
