Natalia Oreiro különösen élvezte Tilla társaságát - fotók!

Tilla lelkesen mutatta be a napokban új évadát indító Sztárban Sztár All Stars kulissza titkait és készületeit a műsor rajongói számára.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.09.15. 20:45
Till Attila Natalia Oreiro Sztárban sztár All Stars

Till Attila, a Sztárban Sztár All Stars Tv2 műsor szünetében élvezte egy egzotikus szépség társaságát, akit a nagy közönség is nagyon jól ismerhet a 2000-es évekbeli latin szappanoperák világából. Az 53 éves, sármos műsorvezető nagy büszkeséggel osztotta meg a közös fotót a rajongók nagy örömére.

alt=Till Attila egy angyali szépséggel készített selfie-t a Tv2 Stúdiójában
Till Attila egy angyali szépséggel készített selfie-t a Tv2 Stúdiójában / Fotó: TV2 /  Metropol

Till Attila irigylésre méltó selfie-je

A Vad Angyal gyönyörű főszereplője, Natalia Oreiro is vendégzsűrizett Stohl András, Liptai Claudia, Hajós András és Lékai-Kiss Ramóna oldalán. A csinos színésznő nagy örömmel mondott igent a műsorra, főleg Horváth Tamás lebilincselő előadása hallatára, hiszen őt kellett megformálnia a népszerű énekesnek egy dal erejéig, ami láthatóan felejthetetlen élményt adott az uruguayi énekes-színésznő számára.

Az angyali szépségű színésznő hihetetlen közvetlenséggel és kedves természetével levett mindenkit a lábáról, azért a műsorvezető sem hagyhatta, hogy ne készüljön el vele egy remek közös fotó.

Így készültünk tegnap az adásra. Natalia Oreiro nagyon kedves volt, mindenkivel szuper jófej volt!

- fogalmazta meg Till Attila az Instagram oldalán.

Till Attila legfrissebb Instagram bejegyzése az alábbiakban megtekinthető!

 

 

 


 

 

 

