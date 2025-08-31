Heti top 5: kiborult Tilla és sztárvitáktól volt hangos a celebvilág – ezek a hírek pörögtek a héten

Ha valaki lemaradt volna a hét legnagyobb bulvárpillanatairól, most bepótolhatja: az eheti toplista igazi érzelmi hullámvasút. Szó szerint minden volt: nevetés, kiborulás, megbékélés és életveszélyes baki is került a hírek közé. De nem is szaporítjuk a szót, már jön is Till Attila, aki a héten két helyezést is kiharcolt magának, ebből az egyik mindjárt a dobogó első fokán debütált.

Till Attila és a Kincsvadászok szereplői nem éppen ilyen meglepetésre számítottak a vacsora végén (Fotó: Bors)

Till Attila majdnem otthagyta a fogát

Molnár Viktor, a Kincsvadászok szereplője különleges vacsorával lepte meg kollégáit, ám a desszertbe rejtett „fegyver” meglehetősen keményre fagyott, így Tilla majdnem kitörte az első két fogát, amikor belekanalazott. A desszertet túlságosan megpakolták keksszel, majd a fagyasztóba tették, így rendkívül kemény lett. Tilla viccesen „kőművespudingnak” nevezte a desszertet, miközben a társaság jót nevetett a váratlan fordulaton. A közvetlen jelenetből kiderül, mennyire meglepte a vendégeket a túlzásba vitt édesség. A történet szórakoztató pillanatait a Hal a tortán aktuális adásában láthatjuk viszont.

Tornóczky Anita Instagram-oldalán osztotta meg példamutató tettét (Fotó: Mediaworks archív)

Tornóczky Anita új családtagjairól mesélt

Tornóczky Anita, aki korábban műsorvezető és modell volt, mára állatvédőként is aktív, na persze csak ideiglenesen kacérkodik a területtel. Történt ugyanis, hogy két apró vendéget, Jerryt és nejét kellett biztonságosan eltávolítani a házuk közvetlen környezetéből, hiszen bántani nem tudták volna őket. A ház körüli kis élőlényeket élvefogó csapdákkal biztonságosan befogta, majd egy védett, elzárt helyre telepítette át. Gondoskodásként élelmet is kihelyezett nekik, hogy velük együtt élhessen a természet békében a ház környezetében. A gesztusával azt is üzeni, hogy minden élőlény fontos, még a legkisebbek is. Tette példamutató, türelmes és szeretetteljes gondoskodást jelez az állatok iránt.

Hónapok óta állt a báll közöttük (Fotó: TV2)

Gáspár Győző és Bódi Csabi újra egymásra talált

A Hal a tortán forgatásán kialakult feszültség után Gáspár Győző és Bódi Csabi most először beszéltek, és Bódi Csabi megerősítette: nincs harag, sőt, még Győző melletti kiállást is kifejezte. Csabi hangsúlyozta, hogy Győző hosszú pályafutása és önálló sikeressége tiszteletre méltó. A közösségi média ellene irányuló támadásait inkább az emberek általános frusztrációjának tulajdonította, mint Győző viselkedésének. Elmondta: ő személyesen az ilyen konfliktusokat inkább figyelmen kívül hagyja, vagy egyszerűen továbbgörget. Mindenesetre barátságuk sértetlen, és a vita a múlté.