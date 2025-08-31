Heti top 5: kiborult Tilla és sztárvitáktól volt hangos a celebvilág – ezek a hírek pörögtek a héten

A Metropol olvasói ezen a héten sem unatkoztak: volt itt minden a fogakat veszélyeztető desszerttől kezdve a sztáranyuka kemény kirohanásán át az állatbarát gesztusokig. Till Attila az abszolút győztes, hiszen két botrányos és egyben szórakoztató pillanatával is beverekedte magát a hét legolvasottabb cikkei közé.
Ha valaki lemaradt volna a hét legnagyobb bulvárpillanatairól, most bepótolhatja: az eheti toplista igazi érzelmi hullámvasút. Szó szerint minden volt: nevetés, kiborulás, megbékélés és életveszélyes baki is került a hírek közé. De nem is szaporítjuk a szót, már jön is Till Attila, aki a héten két helyezést is kiharcolt magának, ebből az egyik mindjárt a dobogó első fokán debütált.
Molnár Viktor, a Kincsvadászok szereplője különleges vacsorával lepte meg kollégáit, ám a desszertbe rejtett „fegyver” meglehetősen keményre fagyott, így Tilla majdnem kitörte az első két fogát, amikor belekanalazott. A desszertet túlságosan megpakolták keksszel, majd a fagyasztóba tették, így rendkívül kemény lett. Tilla viccesen „kőművespudingnak” nevezte a desszertet, miközben a társaság jót nevetett a váratlan fordulaton. A közvetlen jelenetből kiderül, mennyire meglepte a vendégeket a túlzásba vitt édesség. A történet szórakoztató pillanatait a Hal a tortán aktuális adásában láthatjuk viszont.
Tornóczky Anita, aki korábban műsorvezető és modell volt, mára állatvédőként is aktív, na persze csak ideiglenesen kacérkodik a területtel. Történt ugyanis, hogy két apró vendéget, Jerryt és nejét kellett biztonságosan eltávolítani a házuk közvetlen környezetéből, hiszen bántani nem tudták volna őket. A ház körüli kis élőlényeket élvefogó csapdákkal biztonságosan befogta, majd egy védett, elzárt helyre telepítette át. Gondoskodásként élelmet is kihelyezett nekik, hogy velük együtt élhessen a természet békében a ház környezetében. A gesztusával azt is üzeni, hogy minden élőlény fontos, még a legkisebbek is. Tette példamutató, türelmes és szeretetteljes gondoskodást jelez az állatok iránt.
A Hal a tortán forgatásán kialakult feszültség után Gáspár Győző és Bódi Csabi most először beszéltek, és Bódi Csabi megerősítette: nincs harag, sőt, még Győző melletti kiállást is kifejezte. Csabi hangsúlyozta, hogy Győző hosszú pályafutása és önálló sikeressége tiszteletre méltó. A közösségi média ellene irányuló támadásait inkább az emberek általános frusztrációjának tulajdonította, mint Győző viselkedésének. Elmondta: ő személyesen az ilyen konfliktusokat inkább figyelmen kívül hagyja, vagy egyszerűen továbbgörget. Mindenesetre barátságuk sértetlen, és a vita a múlté.
Sebestyén Katja az iskolakezdés és a felújítás okozta hétköznapi kihívások mellett arról is beszélt, hogy egy villanyszerelő komoly hibát vétett: purhabot használt szerelvények rögzítésére cement vagy csemperagasztó helyett, ami életveszélyes lehetett. A következő szakembernek mindent ki kellett javítania, ám Katja úgy döntött, nem tesz feljelentést, mert a hibázó szakember is családos. Emellett büszkén mesélt arról, hogy aktív édesanyaként és előadóként is helytáll – néha ugyanabban a hétvégében több településen is. A feszült, ám őszinte hangvétel jól mutatja mindennapjai mozgalmasságát és felelősségteljes hozzáállását.
A Hal a tortán aktuális adásában Tilla is főzött, de mivel Csonka Bandi nem ért rá, segítség nélkül maradt – ami totális káoszhoz vezetett a konyhában. A segítő hiánya és az emiatt kialakult stressz odáig fajult, hogy még egy egyszerű tejberizset is odaélesztett. Ritkán hallható módon káromkodva fakadt ki: „A rohadt anyját… teljesen leégettem.” Mindezt laza stílusban, de egyértelmű frusztrációval tette. A jelenet emlékezetes pillanatot hozott a műsor hétvégéjébe.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.