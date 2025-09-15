Sztárban Sztár: Fásy Ádám nem kertelt és kimondta, amit a műsorról gondol

Ismerős arcba botlottunk vasárnap este a TV2 stúdiójában, ahol ismét 12 remek énekes mérettette meg magát a Sztárban Sztár All Stars színpadán. Fásy Ádám a zenei szakma egyik megkerülhetetlen doyenje, így természetesen megkérdeztük, hogyan érezte magát az este folyamán.

Fásy Ádám fellépéseit is úgy igazította, hogy ott lehessen a Sztárban sztár 2025 élő show-ján

Fásy Ádám nem kertelt: „A Sztárban Sztár All Stars a szórakoztató műsorok királya”

„Az, amit a TV2 itt létrehozott egy világszínvonalú show és nem tehetünk mást, mint hogy meghajolunk az alkotók munkája előtt. A Sztárban Sztár All Stars véleményem szerint a szórakoztató műsorok királya” - mondta a Metropolnak a mulatós műfaj ikonja.

Ilyen produkciót nem hoznak létre a világ legnagyobb színpadain sem. Technikailag, szerkezetileg is tartalmilag is nagyon magas minőséget képvisel

– folytatta Fásy Ádám, majd hozzátette: „Ráadásul, Magyarország legjobb hangjai versenyeznek egymással. Olyan emberek mérik itt össze a tudásukat, akik már mindent elértek a zeneiparban, amit csak el lehet. Számomra óriási élmény, pusztán nézőként is itt lenni.” A Sztárban Sztár All Stars második párbajadásának végén a sokat látott zenei szakember az este folyamán több versenyző előadását is atyai izgalommal követte.

Nem csak Fásy Ádámot, de Natalia Oreirót is lenyűgözte Horváth Tamás produkciója (Fotó:MW)

„Nekem a mai estén Horváth Tomi produkciója tetszett a legjobban”

„Egyébként a versenyzők közül sokakkal rendszeresen dolgozom együtt. Nótár Maryt huszonhat éve ismerem és Varga Viktorral is tizenkét éve dolgozunk együtt. Gyönyörű dolog, hogy ezek a nagy hangú, nagy tudású, Isten adta tehetséggel megáldott emberek, mind itt állnak a TV2 színpadán és egy célért dolgoznak. Hamarosan kiderül, hogy közülük ki lesz a leg-leg-leg, de itt mindenki győztes és senki sem lehet vesztes” – mondta lapunknak A Zene Expressz atyja, majd elárulta, ő kit talált a legjobbnak vasárnap este. „Nekem a mai estén Horváth Tomi produkciója tetszett a legjobban. Nagyon régóta követem az ő pályáját is, hiszen alig volt tizennégy éves, amikor először lépett fel a műsoromban. Óriási tehetség… Egyébként most fel kellene sorolnom az este összes fellépőjét, mert mindenki tudott nekem olyat mutatni, amitől leesett az állam” – fogalmazott nagyvonalúan Fásy Ádám, aki ígéretet tett arra is, hogy az elkövetkezendő hetekben, ha csak teheti, ott lesz a Sztárban Sztár All Stars élőshow-in.