Fásy Ádám 73 évesen is megállíthatatlan: „Én vagyok az őrült a családban!”

Az ismert műsorvezető a divat világában is otthonosan mozog, egy közelmúltbeli bemutatón nem csak vendégként, hanem szakértőként is jelen volt. Fásy Ádám lánya és felesége harmonikus egységben élnek és dolgoznak, az ismert mulatós előadó pedig nem tervezi, hogy visszavonuljon. Nagy szabású terveiről és a hosszú élet titkáról is mesélt lapunknak.

Fásy Ádám építő feladatairól mesélt, amik motiválják a mindennapokban Fotó: Mediaworks archív

Fásy Ádám: „A koromat nem érzem”

Fásy Ádám, a mulatós zene koronázatlan királya egy elegáns divatbemutatón tűnt fel, ahol elcsíptük egy rövid beszélgetésre. A 73 éves műsorvezető a vendégek között foglalt helyet, de természetesen a kifutón látottakat szakmai szemmel is elemezte. A kifinomult öltözetek és a magas színvonalú produkciók láttán nemcsak a stílusról, de az életről is megosztotta gondolatait.

Ugyanolyan aktív vagyok, mint 50 vagy akár 30 évesen. A koromat nem érzem, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy az immunrendszerem persze már nem olyan, mint régen. A kreativitásom, a tenni akarásom töretlen

– mondta nevetve Fásy, aki mostanában sem pihen, nyugdíjasként is fáradhatatlanul dolgozik. A nyár számára nem a pihenésről, hanem a munkáról szól – és ez nem is változik egyhamar.

Én vagyok az őrült a családban, aki mindig kitalál valami új projektet, a családom pedig segít megvalósítani. Nagyszerűen működünk együtt

– árulta el. Fásy Ádám felesége és lánya tehát szoros szakmai kapcsolatban is áll az ismert műsorvezetővel.

A harmonikus családi együttműködésnek köszönhetően a konfliktusokat sikeresen kezelik. „Mindig arra törekedtem, hogy ne gerjesszek konfliktust, hanem megoldjam azokat. Ez a fajta hozzáállás az egész életet könnyebbé teszi, és szerintem ez is a hosszú élet egyik titka.”

Lányával, Zsüliettel együtt is dolgoznak több produkción is Fotó: Szabolcs László

Nagy az összhang a családban

A Fásy Ádám szépségversenye mára már hagyománnyá vált, és lánya, Fásy Zsüliett egyre több feladatot vállal a szervezésben is. Az apa-lánya páros között tökéletes az összhang, a generációs különbségek ellenére is.

Nem vagyunk egy korosztály, de közös céljaink vannak, és ez a legfontosabb

– tette hozzá. A zenei világban sem állt meg az élet, Fásy különös büszkeséggel beszélt Nótár Mary jubileumáról is.

25 éve lépett először színpadra Nótár Mary. Mi indítottuk el a pályán, és nagyon büszke vagyok rá

Azonban a jövőbe is tekint: „Egy új, igazán egyedi projekt van kibontakozóban, ami a szépművészettel kapcsolódik össze. Egy hónap múlva már a közönség is láthatja, miről van szó” – árulta el titokzatosan.

Egy biztos, Fásy Ádám nem vonul háttérbe, sőt, úgy tűnik, aktivitása és kreativitása hajtja igazán a mindennapokban. A családja támogatása, a szakmai szenvedélye és az élet iránti szeretete a motorja annak az energiának, amit 73 évesen is irigylésre méltó módon sugároz.