Fásy Ádám nagyon berágott az Irigy Hónaljmirigy sztárjaira – Teljesen jogosan

Az Irigy Hónaljmirigy paródiagépezete senkit nem kímél, például Pápai Joci Origó című dalának átírása pár óra alatt hatalmas sikert, 2, 5 milliós nézettséget hozott nekik. Bárkit szívesen vesznek a szájukra, de ugye nem mindenki ad rá engedélyt. És olyan is volt, aki perrel fenyegetőzött...

Az Irigy Hónaljmirigy csapata senkit nem kímél Fotó: Facebook

Fásy Zsülit pécézte ki az Irigy Hónaljmirigy

A műfaj bármennyire könnyednek tűnik, nagyon rögös az út a megvalósulásig. Először az Irigy Hónaljmirigy kiszemelt áldozatának áldását kell rá adni, amíg ez nem történik meg, addig még a dal szövegének alapos átolvasását sem kezdik meg. A fiúk szerint mindig az előadó érdeme, hogy olyan dalt ír, ami érdemes arra, hogy viccet csináljanak belőle. Vagyis aki befut egy nótával, az számíthat Sipos Petiék hívására, csak készüljön fel rá, hogy kicsit prosztó lesz a végeredmény, legalábbis első látásra.

„Ez a sikerünk egyik kulcsa, hogy nem akarunk többnek látszani” – mondta Sipos Tomi Kembe Sorel podcastjében.

Néha bizony kicsit bántó, kellemetlen a stílusunk, de mégis mi vagyunk a haverok a szomszédból. Persze volt olyan, hogy valaki be akart perelni, nagyon megharagudott, Fásy Ádám. Mondjuk abban igaza volt, kiparodizáltuk a lányát, Zsülikét. Mondjuk abban meg nem volt igaza, hogy engedte a Zsülikét énekelni. De inkább olyan volt, aki teljesen elzárkózott. Mint például Isten nyugosztalja, Cipő, ő megmondta konkrétan, hogy nem akarja, hogy Republic-koncerten majd valakik mirigyes szöveget énekeljenek. De kétségtelen sokszor elvetettük a sulykot, tudom például, hogy a Csonka Picit nagyon megbántottuk. Az tök akaratlan volt, imádjuk a Bandit!

Ki a főnök?

Sipos Tomi egyébként nem volt alapítótag az Irigy Hónaljmirigyben, csak később csatlakozott a testvére bandájához.

„A sport után nem kallódtam el, mert bekerültem a Mirigybe és onnantól egy másik életpálya kezdett kirajzolódni előttem. Ez nem volt tudatos, csak szépen sodródtam bele az egész rock and roll témába. Tetszett, hogy buli van, még valamennyi pénzt is lehet keresni, mondjuk eleinte nem nagyon, de az egész nagyon jó volt. Ugyanaz volt a rendezési elv, hogy itt is volt egy csapat, mint a kenuban is, barátok voltak, haverok voltak. Tetszett, hogy itt is ugyanazt kell csinálni, csak más eszközökkel. S hogy itt ki a főnök? Gondolom a tesóm (Sipos Peti), én biztos nem. Ő a leghangosabb, ez személyiség kérdése, valaki szereti osztani az észt, valaki nem… Persze az elmúlt 34 év alatt sok minden változott, a felosztások, leosztások csapaton belül, de az nem változott, Peti a főnök!”