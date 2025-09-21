Sztárban Sztár All Stars: eljött Liptai Claudia karrierjének legfájdalmasabb pontja

Lékai-Kiss Ramóna után Liptai Claudia is meglepő kijelentést tett.
Ismét kitört az ováció a Sztárban Sztár All Stars stúdiójában, miután színpadra lépett Freddie Alex Warrenként, és előadta napjaink egyik legnagyobb slágerét, az Ordinaryt.
A közönség mellett a zsűrit is sikerült megnyernie magának az énekesnek, habár Liptai Claudia és Lékai-Kiss Ramóna is úgy vélte, Freddie a magasságával nem volt könnyű helyzetben, a mindössze 170 centiméteres Alex Warren megformálásánál. Rami továbbá a szuggesztív előadásmódot is hiányolta.
Végül Hajós András és Stohl András 9, míg Lékai Kiss Ramóna 8 pontot adott. Ekkor jött Liptai Claudia és egy váratlan beismerés.
Szerintem a karrierem egyik legfájóbb pontja jött el: egyetértek a Ramónával
- mondta el, mielőtt ő maga is 8 pontot adott volna.
A két zsűritag között ugyanis már megy egy ideje az adok-kapok, így Claudia sosem hitte volna, egyszer még egyet fognak érteni valamiben.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.