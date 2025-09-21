RETRO RÁDIÓ

Sztárban Sztár All Stars: eljött Liptai Claudia karrierjének legfájdalmasabb pontja

Lékai-Kiss Ramóna után Liptai Claudia is meglepő kijelentést tett.

2025.09.21.
Ismét kitört az ováció a Sztárban Sztár All Stars stúdiójában, miután színpadra lépett Freddie Alex Warrenként, és előadta napjaink egyik legnagyobb slágerét, az Ordinaryt.

Hatalmas ováció kísérte Freddie produkcióját a Sztárban Sztár All Starsban / Fotó: Markovics Gábor

A közönség mellett a zsűrit is sikerült megnyernie magának az énekesnek, habár Liptai Claudia és Lékai-Kiss Ramóna is úgy vélte, Freddie a magasságával nem volt könnyű helyzetben, a mindössze 170 centiméteres Alex Warren megformálásánál. Rami továbbá a szuggesztív előadásmódot is hiányolta. 

Végül Hajós András és Stohl András 9, míg Lékai Kiss Ramóna 8 pontot adott. Ekkor jött Liptai Claudia és egy váratlan beismerés.

Szerintem a karrierem egyik legfájóbb pontja jött el: egyetértek a Ramónával

- mondta el, mielőtt ő maga is 8 pontot adott volna. 

A két zsűritag között ugyanis már megy egy ideje az adok-kapok, így Claudia sosem hitte volna, egyszer még egyet fognak érteni valamiben.

 

