Sztárban Sztár All Stars: hatalmas vallomást tett Lékai-Kiss Ramóna

A zsűritag Nótár Mary előadását követően vallotta be ezt a titkos fétist.
Nótár Mary lépett elsőként színpadra a versenyzők közül a Sztárban Sztár All Stars 3. élőshow-jában. Az énekesnő a legendás énekes, Little Richard bőrébe bújt, bajusszal és elegáns öltönnyel, a Tutti Fruttival pedig rögvest frenetikus hangulatot varázsolt a stúdióba.
"Kicsi Ricsi" a zsűrit is teljesen lenyűgözte: Stohl András egyenesen kijelentette, így kell elindítani egy show-t, habár ő és Liptai Claudia is talált az előadásban kivetnivalót. Hajós András zenei szempontból nagyra érdekelte Mary előadását, míg Lékai-Kis Ramóna egy vallomással állt elő.
Van egy icipici bajuszfétisem
- mondta el Ramóna, aki egyenesen zavarba jött az énekesnőtől, mi több, hozzátette, ha Stohl Andrásnak bajusza lenne, ő is jelentkezett volna A Nagy Ő-be.
Végül Hajós András kivételével - aki megadta a 10-et -, mindenki 9 pontra értékelte a produkciót.
