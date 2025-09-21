RETRO RÁDIÓ

Sztárban Sztár All Stars: hatalmas vallomást tett Lékai-Kiss Ramóna

A zsűritag Nótár Mary előadását követően vallotta be ezt a titkos fétist.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.21. 19:47
Módosítva: 2025.09.21. 19:56
Sztárban Sztár All Stars Lékai-Kiss Ramóna Nótár Mary Little Richard

Nótár Mary lépett elsőként színpadra a versenyzők közül a Sztárban Sztár All Stars 3. élőshow-jában. Az énekesnő a legendás énekes, Little Richard bőrébe bújt, bajusszal és elegáns öltönnyel, a Tutti Fruttival pedig rögvest frenetikus hangulatot varázsolt a stúdióba.

178A6922
Nótár Mary Little Richardként nyűgözött le mindenkit a Sztárban Sztár All Star színpadán / Fotó: Markovics Gábor

Nagy vallomást tett a Sztárban Sztár All Stars zsűrije

"Kicsi Ricsi" a zsűrit is teljesen lenyűgözte: Stohl András egyenesen kijelentette, így kell elindítani egy show-t, habár ő és Liptai Claudia is talált az előadásban kivetnivalót. Hajós András zenei szempontból nagyra érdekelte Mary előadását, míg Lékai-Kis Ramóna egy vallomással állt elő.

Van egy icipici bajuszfétisem

- mondta el Ramóna, aki egyenesen zavarba jött az énekesnőtől, mi több, hozzátette, ha Stohl Andrásnak bajusza lenne, ő is jelentkezett volna A Nagy Ő-be.

Végül Hajós András kivételével - aki megadta a 10-et -, mindenki 9 pontra értékelte a produkciót.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu