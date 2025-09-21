Sztárban Sztár All Stars: hatalmas vallomást tett Lékai-Kiss Ramóna

Nótár Mary lépett elsőként színpadra a versenyzők közül a Sztárban Sztár All Stars 3. élőshow-jában. Az énekesnő a legendás énekes, Little Richard bőrébe bújt, bajusszal és elegáns öltönnyel, a Tutti Fruttival pedig rögvest frenetikus hangulatot varázsolt a stúdióba.

Nótár Mary Little Richardként nyűgözött le mindenkit a Sztárban Sztár All Star színpadán / Fotó: Markovics Gábor

Nagy vallomást tett a Sztárban Sztár All Stars zsűrije

"Kicsi Ricsi" a zsűrit is teljesen lenyűgözte: Stohl András egyenesen kijelentette, így kell elindítani egy show-t, habár ő és Liptai Claudia is talált az előadásban kivetnivalót. Hajós András zenei szempontból nagyra érdekelte Mary előadását, míg Lékai-Kis Ramóna egy vallomással állt elő.

Van egy icipici bajuszfétisem

- mondta el Ramóna, aki egyenesen zavarba jött az énekesnőtől, mi több, hozzátette, ha Stohl Andrásnak bajusza lenne, ő is jelentkezett volna A Nagy Ő-be.

Végül Hajós András kivételével - aki megadta a 10-et -, mindenki 9 pontra értékelte a produkciót.