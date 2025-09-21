Lecsupaszítva – olyat mutatott Nótár Mary, hogy röpködnek a szívecskék

Micsoda start! Nótár Mary új dalának csak három nap kellett, hogy a YouTube felkapott zenék ranglistáján a Top6-ba kerüljön! A Babám című dal máris sláger, ennek örömére a mulatós énekesnő most gondolt, majd lépett egy merészet!

Legújabb sikere kapcsán olyat mutatott Nótár Mary, hogy már röpködnek is a szívecskék (Fotó: Bánkúti Sándor)

Nótár Mary a húrok közé csapott

Sosem titkolta Nótár Mary, hogy a dalait egy ütött-kopott, a szívéhez mégis rendkívül közel álló gitáron szerzi. Úgy tűnik, nem volt ez másképp a mostani sikerdal esetében sem, az énekesnő ugyanis a jól ismert változat után lecsupaszítva, mindössze egy szál akusztikus gitár kíséretében idézte fel a Babám című dal legpörgősebb részét! A videófelvételt pedig megosztotta a TikTok-csatornáján, ahol szívecskék kíséretében röpködnek az elismerő kommentek. Úgy tűnik, rengetegen várták ezt a pillanatot! Íme néhány:

„De jó, Mary! Szerénység. Alázat. Profizmus. Ez vagy te. Ezt már szeretem!”

„Áh, ez a nő! Mindig hozza a formát. Nincs olyan buli, ahol nem szól!”

„Téged hallgatlak Ausztriában!”

„Így kell ezt csinálni! Szeretés.”

„Nagyon jó, mint minden egyes számod, és gyönyörű vagy!”

Neked, hogy tetszik akusztikus változatban Nótár Mary új dala?!

