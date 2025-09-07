Ezt látni kell: Lékai-Kiss Ramóna fiatalkori képet rakott ki magáról, felismered?

Különleges emléket osztott meg Lékai-Kiss Ramóna.
Lékai-Kiss Ramóna az ország egyik legnagyobb sztárja, aki sikert sikerre halmoz műsorvezetőként és színésznőként is. Rengeteg hatalmas produkcióban láthattuk a TV2 képernyőjén, talán kijelenthetjük, hogy sosem unatkozik, ráadásul feleség és családanya is, így több fronton is teljesít minden egyes nap.
Most egy igazán különleges emléket osztott meg a közösségi oldalán Lékai-Kiss Ramóna, ugyanis megmutatta magát fiatalon, minden bizonnyal még azokból az időkből, amikor a Barátok közt című sorozatban szerepelt – szinte alig lehet ráismerni, annyit változott az utóbbi években a közönségkedvenc tévés.
Tán igaz se volt....🤷🏼♀️😅❣️
– írta a fotóhoz Lékai-Kiss Ramóna.
A kommentelők teljesen odavoltak a képért, többen is írták, hogy mennyire aranyos volt ilyen fiatalon Lékai-Kiss Ramóna. Nagy sikert aratott a posztja, hiszen egyszerre volt cuki és nosztalgikus.
Ide kattintva lehet megtekinteni Lékai-Kiss Ramóna fiatalkori képét.
