Ezt látni kell: Lékai-Kiss Ramóna fiatalkori képet rakott ki magáról, felismered?

Lékai-Kiss Ramóna az ország egyik legnagyobb sztárja, aki sikert sikerre halmoz műsorvezetőként és színésznőként is. Rengeteg hatalmas produkcióban láthattuk a TV2 képernyőjén, talán kijelenthetjük, hogy sosem unatkozik, ráadásul feleség és családanya is, így több fronton is teljesít minden egyes nap.

Lékai-Kiss Ramóna / Fotó: Mate Krisztian

Most egy igazán különleges emléket osztott meg a közösségi oldalán Lékai-Kiss Ramóna, ugyanis megmutatta magát fiatalon, minden bizonnyal még azokból az időkből, amikor a Barátok közt című sorozatban szerepelt – szinte alig lehet ráismerni, annyit változott az utóbbi években a közönségkedvenc tévés.

Tán igaz se volt....🤷🏼‍♀️😅❣️

– írta a fotóhoz Lékai-Kiss Ramóna.

A kommentelők teljesen odavoltak a képért, többen is írták, hogy mennyire aranyos volt ilyen fiatalon Lékai-Kiss Ramóna. Nagy sikert aratott a posztja, hiszen egyszerre volt cuki és nosztalgikus.

Ide kattintva lehet megtekinteni Lékai-Kiss Ramóna fiatalkori képét.