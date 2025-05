Nagy Duett: Hegyes Bercinek és Mihályfi Lucának megvan a véleménye a végeredményről

A fiatal pár a műsor nagy esélyesei voltak végig, és a döntőbe is adásgyőztesként jutottak be, végül mégis a harmadik helyen végeztek, amin talán maguk is meglepődtek. Most kiderült, mit gondolnak A Nagy Duett győzteseiről.