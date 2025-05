Elképesztő fordulat a döntőben: Ez a páros A Nagy Duett győztese

Hihetetlen, de ma este elérkeztünk a 7 év után visszatérő show-műsor végéhez. Már A Nagy Duett elődöntője is izgalmasan alakult: a Mihályfi Luca-Hegyes Berci páros nyugodhatott meg leghamarabb, majd a zsűri Lékai-Kiss Ramóna és Brasch Bence párosát szerette volna látni a folytatásban, a közönség pedig Nótár Maryt és Aureliót, így ez a három páros jutott a döntőbe.

A Nagy Duett három döntős párosa / Fotó: MW

Nagy Duett 2025: A nézők így döntöttek

Eseménydús adásokat izgulhattak végig a show-műsor rajongói, volt itt minden: hatalmas drámák, még nagyobb nevetések, váratlan fordulatok, még váratlanabb bejelentések. De itt a vége, elérkeztünk A Nagy Duett döntőjéhez. Az utolsó adásban bár a zsűri természetesen most is mondott véleményt, de pontokat már nem adtak, a nézők kezében volt a három döntős, Nótár Mary-Aurelio, Hegyes Berci-Mihályfi Luca, Lékai-Kiss Ramóna-Brasch Bence sorsa, akik most is két-két dallal álltak színpadra.

Először Hegyes Berci és Mihályfi Luca szántotta fel a színpadot a ValMar Éget a nap című dalával, majd Aurelio és Nótár Mary robbantott bombát mulatós mixükkel. Mivel Brasch Bence a múlt héthez hasonlóan most is színházi előadás után érkezett meg, így újra Lucáék következtek, majd ismét Aurelióék léptek színpadra, amikor is a tetőfokára hágott az izgalom. Lékai-Kiss Ramiék léptek utolsóként színpadra, először a Kislány a zongoránál, majd az Accalari bomba dalokkal.

Borzasztóan nehéz volt a döntés / Fotó: Bánkúti Sándor

A hatodik versenyprodukció után összesítették a beérkezett szavazatokat, kihirdették a bronzérmest, Hegyes Berci és Mihályfi Luca párosát. Utána lenullázták a szavazatokat és jött a mindent eldöntő végső szavazás, ahol kiderült: Lékai-Kiss Ramóna és Brasch Bence lettek A Nagy Duett győztesei, gratulálunk!