Mindent megváltoztató bejelentések A Nagy Duettben: Hihetetlen, mi minden történt

A Nagy Duett 7 év után tért vissza a TV2 képernyőjére, és 9 héten át tartotta izgalomban a nézőket, és persze a versenyzőket. Bár azt még nem tudni, ki lesz a győztes, az már biztos, hogy számíthatunk még meglepetésekre A Nagy Duett döntőjében, hiszen az eddigi adások is tele voltak váratlan fordulatokkal. Mutatjuk, mik voltak az elmúlt két hónap legizgalmasabb bejelentései.

Még Liptai Claudia és Tilla is csak kapkodták a fejüket, annyi izgalom történt A Nagy Duett 2025-ös évadában / Fotó: Máté Krisztián

Már A Nagy Duett 1. adása után elkezdődtek az izgalmak, hiszen Lékai-Kiss Ramóna partnere, Brasch Bence egyenesen a stúdióból rohant a kórházba szerelméhez, aki akkor adott életet első gyermeküknek. Az énekes a második héten árulta el, hogy az első show közben tudta meg, hogy kedvesénél beindult a szülés, így még az is kérdéses volt, hogy az eredményhirdetésen részt tud-e venni. De Bence végül maradt, és csak az adás végén rohant el, de még így is sikerült odaérnie időben.

Nem ez volt az egyetlen gólyahír A Nagy Duettben

Sydney van den Bosch terhességéről már hónapok óta folytak a találgatások, ám ezeket szinte mindig cáfolta. Végül a 7. adás végén, kiesésekor jelentette be, hogy a hír igaz, és valóban babát várnak szerelmével. Így tulajdonképpen még jól is jött, hogy véget ért számára a verseny, ugyanis Sydney van den Bosch férje, Benjámin gyakorlatilag végigizgulta azt a hét hetet, amíg a modell a műsorban szerepelt.

Sydney van den Bosch várandósságára is A Nagy Duett színpadán derült fény / Fotó: Szabolcs László

Nem csak jó hírek érkeztek

A szezon 3. showjának kiesői Sári Évi és Schmuck Andor lettek, akik bár hatalmas örömmel szerepeltek a műsorban, egy igencsak megdöbbentő bejelentéssel távoztak. Kiderült, hogy az aranyszívű politikus életmentő kezelésre szorul, amit csak a műsor miatt függesztett fel. Schmuck Andor betegsége szinte sokkolta a zsűrit és a közönséget, ő azonban ezt azóta is a tőle megszokott derűvel kezeli.

Gáspár Győző öngyilkossági kísérletéről is derültek ki részletek

Az 5. adás végén Gáspár Győző és Dér Heni távoztak, akik ugyan egy nagyon megható közös produkciót adtak elő Visváder Tamás és Radics Gigi párosával, ami után a showman egy szívszorító történetet is megosztott. Az már némiképp köztudott volt, hogy Győzi sokat küzdött depresszióval, és egyszer öngyilkosságot is megkísérelt, amiről kiderült, hogy épp „arra a dalra” tette, amit közösen énekeltek. Így az egyébként is megható Shallow előadás és a showman könnyei még mélyebb jelentést kaptak.