Ismétli magát a sors? Veszélybe került A Nagy Duett esélyeseinek fellépése

Nem akarunk unalmasak lenni, de képzeljétek el, hogy ma is kérdéses, hogy Bence ideér-e, és ez most nem vicc, ugyanis duplát játszik. Ő most a próbáról indul, 14:30-kor a Vígszínpadon áll, este 19-kor pedig a Pesti Színházban, úgyhogy megint majd úgy hozzák át.