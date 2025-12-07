RETRO RÁDIÓ

Lerántották a leplet: visszatér a legendás sportreality a TV2-re

Mindenki erre a bejelentésre várt!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.07.
bejelentés Sztárban Sztár All Stars döntő Exatlon Hungary

Javában zajlik a Sztárban Sztár All Stars döntője. A nézők látványos produkcióknak és érzelmes vallomásoknak lehettek szemtanúi.

_DAV1533
Fischer Gábor jelentette be az örömhírt Fotó: Mediaworks

Ám a fellépések sorát megszakították, aminek fontos oka volt. Till Attilához ugyanis megérkezett Fischer Gábor, a TV2 programigazgatója egy nagy bejelentéssel. Ugyanis jövőre visszatér a műsor, amit rengetegen imádtak, és ugyanennyien hiányoltak is már egy jó ideje. Fischer Gábor bejelentette, hogy 2026-ban a TV2 újra műsorára tűzi a népszerű sportreality-t, az Exatlon Hungary-t.

A TV2 programigazgatója azt is elárulta, hogy kik lesznek a műsorvezetők, ők nem mások, mint a Gelencsér Timi és Palik László.

 

