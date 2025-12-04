Kigombolódott a nadrág: bugyit villantott Pap Dorci
Nem bízott semmit a képzeletre a csinos sportoló...
Pap Dorcit az egész ország a TV2 sportrealityjéből, az Exatlon Hungaryből ismerhette meg. Azóta a csinos sportoló már inkább a közösségi oldalán aktív, ahol rendszeresen jelentkezik szexi tartalmakkal.
Pap Dorci fotózáson járt, szexi videót mutatott róla
Az influenszer most egy vérforraló videóval jelentkezett az Instagram-oldalán. Pap Dorci a minap egy fotózáson járt és arról mutatott egy rövid felvételt. A videó elején az látható, amint a csinos sportoló kigombolt farmernadrágban pózol, miközben megvillantja a fekete fehérneműjét. De a felvétel egy későbbi pontján egy dögös, fekete bodyban is megmutatja hibátlan alakját.
Alkottunk egyet újra száz év után. Kíváncsiak vagytok a végeredményre?
- kérdezte Pap Dorci.
A rajongók már most sem győzték dicsérni az influenszer szépségét, hát még mi lesz akkor, ha erről a fotózásról a végeredményt is megmutatja majd...
„Úristen neked a modell szakmában a helyed” - lelkendezett az egyik kommentelő.
„Gyönyörű vagy” - fogalmazott egy másik hozzászóló.
„Micsoda nő” - jegyezte meg egy harmadik követő.
A Pap Dorciról készült videót itt tudod megtekinteni.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre