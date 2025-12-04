RETRO RÁDIÓ

Kigombolódott a nadrág: bugyit villantott Pap Dorci

Nem bízott semmit a képzeletre a csinos sportoló...

Szerző: KL
Létrehozva: 2025.12.04.
szexi Pap Dorci villantás fotózás

Pap Dorcit az egész ország a TV2 sportrealityjéből, az Exatlon Hungaryből ismerhette meg. Azóta a csinos sportoló már inkább a közösségi oldalán aktív, ahol rendszeresen jelentkezik szexi tartalmakkal.

LAB_0684
Pap Dorci fehérneműt villantott Fotó: Ladóczki Balázs

Pap Dorci fotózáson járt, szexi videót mutatott róla

Az influenszer most egy vérforraló videóval jelentkezett az Instagram-oldalán. Pap Dorci a minap egy fotózáson járt és arról mutatott egy rövid felvételt. A videó elején az látható, amint a csinos sportoló kigombolt farmernadrágban pózol, miközben megvillantja a fekete fehérneműjét. De a felvétel egy későbbi pontján egy dögös, fekete bodyban is megmutatja hibátlan alakját.

Alkottunk egyet újra száz év után. Kíváncsiak vagytok a végeredményre?

- kérdezte Pap Dorci.

A rajongók már most sem győzték dicsérni az influenszer szépségét, hát még mi lesz akkor, ha erről a fotózásról a végeredményt is megmutatja majd...

„Úristen neked a modell szakmában a helyed” - lelkendezett az egyik kommentelő.

„Gyönyörű vagy” - fogalmazott egy másik hozzászóló.

„Micsoda nő” - jegyezte meg egy harmadik követő.

A Pap Dorciról készült videót itt tudod megtekinteni.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
