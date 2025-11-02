„Nagyon stabil a csajszi” - odáig vannak a rajongók az Exatlon sztárjának bikinis fotójától

RETRO RÁDIÓ

Besenyei Bogi neve sokak számára a TV2 sportrealityjéből, az Exatlon Hungaryből lehet ismerős. A fiatal sportoló a Kihívók csapatában versenyzett, de hamar kiesett a műsorból. Ám a sportos életmóddal azóta sem hagyott fel sőt... Rendszeresen oszt meg ehhez kapcsolódó tartalmakat.

Az Exatlon Hungary sztárja az utóbbi napokat Szardínián töltötte, és most az Instagram-oldalán számolt be az ott szerzett élményeiről, káprázatos fotók kíséretében. Azonban a rajongók figyelmét már az első kép megragadta, amelyen Besenyei Bogi bikiniben látható, ezzel megmutatva hihetetlen alakját.

Követői nem győznek betelni a látvánnyal, záporoznak a dicsérő kommentek.

Gyönyörű vagy Bogi

- fogalmazott az egyik hozzászóló.

Nagyon stabil a csajszi

- jegyezte meg egy másik kommentelő.

Nagyon csinos vagy!

- írta egy harmadik követő.

Mutatjuk a Besenyei Bogiról készült lélegzetelállító képeket:

 

