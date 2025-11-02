„Nagyon stabil a csajszi” - odáig vannak a rajongók az Exatlon sztárjának bikinis fotójától
Nem győznek betelni a látvánnyal.
Besenyei Bogi neve sokak számára a TV2 sportrealityjéből, az Exatlon Hungaryből lehet ismerős. A fiatal sportoló a Kihívók csapatában versenyzett, de hamar kiesett a műsorból. Ám a sportos életmóddal azóta sem hagyott fel sőt... Rendszeresen oszt meg ehhez kapcsolódó tartalmakat.
Az Exatlon Hungary sztárja az utóbbi napokat Szardínián töltötte, és most az Instagram-oldalán számolt be az ott szerzett élményeiről, káprázatos fotók kíséretében. Azonban a rajongók figyelmét már az első kép megragadta, amelyen Besenyei Bogi bikiniben látható, ezzel megmutatva hihetetlen alakját.
Követői nem győznek betelni a látvánnyal, záporoznak a dicsérő kommentek.
Gyönyörű vagy Bogi
- fogalmazott az egyik hozzászóló.
Nagyon stabil a csajszi
- jegyezte meg egy másik kommentelő.
Nagyon csinos vagy!
- írta egy harmadik követő.
Mutatjuk a Besenyei Bogiról készült lélegzetelállító képeket:
