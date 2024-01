Az Exatlon sztárja a párkapcsolatáról vallott

Besenyei Bogi nevét az Exatlonban ismerte meg a közönség, az elszánt lány az All Star évadban is megmutatta ügyességét, gyorsaságát. A rajongóit akkor és azóta is az érdekli leginkább, hogy foglalt-e a huszonéves lány szíve.

„Az ideális kapcsolat számomra az..."

Bogi az Instagramján hirdetett kérdezz-felelek játékot, ahol többek között elárulta, hogy milyen számára az ideális párkapcsolat.

„Az ideális kapcsolat számomra az, ha egymás legjobb verzióját tudjuk kihozni a másikból, ahol támogatói és támaszai vagyunk egymásnak, de megadjuk a teret is a másiknak, hogy egyedül is kibontakozzon. Fontos, hogy mindkét fél megélje a szerepét a kapcsolatban. Nőként szeretném nőnek érezni magam a férfi mellett, akivel vagyok, és ezt fordítva is megadni” − fogalmazott Instagramján 24 óráig elérhető Storyban Bogi.

Bár ebből nem derült ki egyértelműen, hogy végül is párkapcsolatban van-e, azt a kérdést is neki szegezték, hogy kivel él együtt, mire a válasz: „Én, jómagam és saját magam.”

„Ha szingli vagy, miért nem vagy nyitottabb?"

A rajongók ezután már készpénznek vették, hogy nincs párja, s meg is kérdezték: „Ha szingli vagy, miért nem vagy nyitottabb az emberekkel, akik érdeklődnének utánad?” Bogi erre csak egy kis videót mellékelt, amin egy férfi érdeklődve néz körbe.

Bogit arról is kérdezték, mit emelne ki az elmúlt éveiből:

„A mérföldkő az egyértelműen Dominika (Exatlon) volt. Összesen majdnem egy évet töltöttem ott. A legmélyebb önismereti út volt, ami az elmúlt öt évemet alapjaiban változtatta meg. Hálás vagyok minden jó és rossz pillanatért, amiket megtapasztaltam” – fogalmazott Bogi, akinek híresen rossz viszonya volt csapattársával, Pap Dorcival.