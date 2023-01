Sejtelmes fotó! Eljegyezték az Exatlon szexi bombázóját

Az Exatlon szexi bombázója nem szokta kitárni a szívét követőinek, magánéletét szereti megtartani magának. Igaz, hosszú ideig szingli volt, bár a műsor fanatikus rajongói összeboronálták csapattársával, Deres Ádámmal. De ők csak barátok, a szexi bombázó nem is kereste a szerelmet, inkább a tanulásra koncentrált. De Ámor nyila váratlanul eltalálta és Bogi nyitott volt az új kapcsolatra. Azt egyelőre nem lehet tudni, mióta van együtt kedvesével, akinek létére egy Instagram fotóról derült fény. A szerelmesek éppen egy romantikus utazáson vannak, ahonnan a barna szépség sokat posztol.

Nemrég talált rá a szerelem, máris eljegyezték Fotó: Facebook

Máris eljegyezték?

Bogi nem árult el eddig semmit párjáról, sőt, még az arcát sem mutatta meg. De ölelkezős fotót osztott meg Marokkóból, majd Máltáról is. Most pedig Gibraltárról posztolt szebbnél szebb képeket. 24 óráig elérhető sztoriban mutatta meg, milyen jóban lettek a helyi majmokkal, akik később ki is rabolták őt. De előtte még az egyik majmócával vicces kép készült róla, amire egy jegygyűrűs emoji és egy Igen is felkerült...

Fotó: Instagram



Két gyereket szeretne

Az exatlonista nagyon tudatosan éli az életét, mindig tele van tervekkel. Palik Lászlónak mesélte el, hogy a karrier fontos az életében, de családra is vágyik.

Már eltervezte, hogy két gyereket szeretne. Egy kislányt, egy kisfiút.