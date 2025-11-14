Pap Dorci anyaszült meztelenül villantott: ilyen videót még sosem láttunk tőle!

A közösségi médiában már természetes, hogy az influenszerek reklámoznak, és az sem idegen, hogy merész húzásokkal próbálják felhívni magukra a figyelmet. Pap Dorci most új szintre emelte az eddigi tartalomgyártását.

Pap Dorci a lehető legkomolyabban vette a fogkrém marketingjét (Fotó: Mediaworks archív)

Pap Dorci fogkrémreklám ötlete

Pap Dorci Exatlonból is ismert sportoló nem mindennapi képet villantott a közösségi oldalán. Egy fogkrém reklámozásáért úgy tűnik, mindent bevetett a csinos influenszer, aki anyaszült meztelenül mutatkozott meg a kamerák előtt. A videóban Dorka egy teljes napját meséli el, amelynek fő motívuma a szájápolás – a reggeli készülődéstől az esti fürdésig minden mozzanatot megosztott a követőivel.

A kisfilm elején fodrászhoz indul, majd kedvencét viszi kozmetikába, később forgatáson vesz részt, és egy kemény bokszedzéssel zárja a napot. A legnagyobb meglepetés azonban a végére marad: a fárasztó nap után Dorka egy forró fürdőben lazít, s nem szégyenlős ezt megmutatni – miközben természetesen a fogkrém is feltűnik.

Hogy a rajongók mit gondolnak, a videó művészi avagy provokatív, azt nem tudni, de hogy Dorci magára vonta a figyelmet, az biztos - bátran vállalja nőiességét.

Elege van már a szingliségből, vágyna egy társra a sportoló (Fotó: Szabolcs László)

Eladó, kiadó most a szívem

A Pap Dorci Instagram-oldalán található videó minden bizonnyal hamar több ezres megtekintést ért el, és persze gyűlik a kommentcunami a poszt alatt – ahogy ez várható volt. Sokan dicsérik Dorci nőiességét, bájait, és vannak, akik egyenesen ajánlatokkal is bombázzák – remélve, hogy elnyerhetik a csinos sportoló szívét.

És hogy mit szól ehhez Pap Dorci párja? Nos, úgy tűnik, Dorcit továbbra sem találta el Ámor nyila. A sportoló-influenszer épp a közelmúltban árulta el, hogy szíve még szabad, és bár most a karrierjére koncentrál, nem zárja ki, hogy a közeljövőben rátalál az igazira. Talán épp a kommentszekcióban jelentkezik be valaki, akinek sikerült felhívnia a csinos fiatal figyelmét?

Egy biztos, Pap Dorci most is bebizonyította: nemcsak a sportban, hanem a közösségi médiában is tud nagyot villantani – minden figyelmet magára vonva.