Pap Dorci anyaszült meztelenül villantott: ilyen videót még sosem láttunk tőle!
Az ismert sportoló-influenszer, minden eddiginél merészebb videóval lepte meg követőit. Pap Dorci egy fogkrém reklám kedvéért vetkőzött anyaszült meztelenre és villantott a habok között.
A közösségi médiában már természetes, hogy az influenszerek reklámoznak, és az sem idegen, hogy merész húzásokkal próbálják felhívni magukra a figyelmet. Pap Dorci most új szintre emelte az eddigi tartalomgyártását.
Pap Dorci fogkrémreklám ötlete
Pap Dorci Exatlonból is ismert sportoló nem mindennapi képet villantott a közösségi oldalán. Egy fogkrém reklámozásáért úgy tűnik, mindent bevetett a csinos influenszer, aki anyaszült meztelenül mutatkozott meg a kamerák előtt. A videóban Dorka egy teljes napját meséli el, amelynek fő motívuma a szájápolás – a reggeli készülődéstől az esti fürdésig minden mozzanatot megosztott a követőivel.
A kisfilm elején fodrászhoz indul, majd kedvencét viszi kozmetikába, később forgatáson vesz részt, és egy kemény bokszedzéssel zárja a napot. A legnagyobb meglepetés azonban a végére marad: a fárasztó nap után Dorka egy forró fürdőben lazít, s nem szégyenlős ezt megmutatni – miközben természetesen a fogkrém is feltűnik.
Hogy a rajongók mit gondolnak, a videó művészi avagy provokatív, azt nem tudni, de hogy Dorci magára vonta a figyelmet, az biztos - bátran vállalja nőiességét.
Eladó, kiadó most a szívem
A Pap Dorci Instagram-oldalán található videó minden bizonnyal hamar több ezres megtekintést ért el, és persze gyűlik a kommentcunami a poszt alatt – ahogy ez várható volt. Sokan dicsérik Dorci nőiességét, bájait, és vannak, akik egyenesen ajánlatokkal is bombázzák – remélve, hogy elnyerhetik a csinos sportoló szívét.
És hogy mit szól ehhez Pap Dorci párja? Nos, úgy tűnik, Dorcit továbbra sem találta el Ámor nyila. A sportoló-influenszer épp a közelmúltban árulta el, hogy szíve még szabad, és bár most a karrierjére koncentrál, nem zárja ki, hogy a közeljövőben rátalál az igazira. Talán épp a kommentszekcióban jelentkezik be valaki, akinek sikerült felhívnia a csinos fiatal figyelmét?
Egy biztos, Pap Dorci most is bebizonyította: nemcsak a sportban, hanem a közösségi médiában is tud nagyot villantani – minden figyelmet magára vonva.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre