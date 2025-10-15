Pap Dorci belevágna a babázásba: "Ha lenne mellettem egy társ, akkor bármikor belevágnék"

Az Exatlon és a Dancing with the Stars egykori versenyzője nyíltan beszélt jövőbeli terveiről. Pap Dorci nem szégyelli bevallani, fiatalon szeretne gyerekeket vállalni, a tervben azonban csak egy hiba van, egy férfi kéne az életébe ahhoz, hogy ez megtörténjen.

Pap Dorci várja, ogy rátaláljon a szerelem Fotó: Ladóczki Balázs

Pap Dorci már a gyerekeken gondolkodik

A TV2 Zsákbamacska sztárja már 24 évesen hatalmas sikereken van túl. Mindezek ellenére a jövőt számára teljesen máshogy néz ki. A fiatal influenszer akarja hagyni a tévé képernyőjét és a családalapításnak akarja szentelni az idejét. Úgy gondolja, hogy már kicsit el is van késve a gyerekvállalás terén. Bár sokan nem értenek egyet a fiatal nővel, Dorci számára nagyon fontos a család és alig várja, hogy saját gyerekei legyenek.

Már régóta úgy érzem, hogy készen állok az anyaságra. Már csak egy pár hiányzik, aki hasonlóan gondolkozik. Ha lenne mellettem egy ilyen társ, akiben biztos vagyok, akkor bármikor belevágnék a családalapításba. Fiatalon szeretnék anyuka lenni. Őszintén már most is azt érzem, hogy el vagyok késve így 24, lassan 25 évesen

A fiatal influenszer egy ideig Budapest és Nyíregyháza között ingázott, a nyugodt vidéki élet és a pezsgő főváros mind rendelkeznek előnyökkel és hátrányokkal.

Dorci elmondja, miután megszokta a fővárosi életet nem szívesen költözne vissza Nyíregyházára, de lehet a gyerekek születése után meggondolja magát. Vidéken él a családja, ezért érdemes megfontolni, hogy közelebb költözzenek egymáshoz, amikor megérkeznek a gyerekek.

A Bors interjúból az is kiderül, hogy céltudatosan keresi a jövendőbelijét. Bár még hiányzik az életéből a szerelem, Dorci tudja, mit akar.

Nehéz partnert találni. Nekem nincs kimondottan ideálom, a lényeg, hogy passzoljanak az értékeink, legyen benne valami plusz és biztonságban érezzem magam

Az influenszer úgy érzi, ha megtalálja az igazit, két gyermeket szeretne vállalni. Elárulta, számára nem számít, hogy kisfiú vagy kislány érkezik, csak az a fontos, hogy a babák egészségesek legyenek.