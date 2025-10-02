Nagy a baj: Pap Dorci bevallotta, hetek óta súlyos betegséggel küzd

Pap Dorci, az Exatlon Hungary egykori sztárja, nemrég egy olyan bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán, amely aggodalmat keltett a rajongóiban. A fiatal influenszer ugyanis olyan fotóval jelentkezett, amely arra utal, nincs valami jó egészségügyi állapotban.

Aggodalmat keltett a követői körében Pap Dorci. Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Korábban már írtunk róla, hogy Pap Dorcit nyaralása során is kellemetlen élmények érték, például egy komoly kötőhártya-gyulladás miatt szinte végig napszemüvegben és úszószemüvegben kellett töltenie a vakációt. Most ismét olyan egy olyan fotót osztott meg magáról, ami arra utal, hogy egészségügyi gondokkal küzdhet.

A közösségi oldalán közzétett fényképen a fiatal influenszer oxigénmaszkban látható, ami érthető módon nagy riadalmat keltett a követői körében. Bár Dorci nem részletezte, pontosan mi történt vele, a kép alapján egyértelmű, hogy rosszullét vagy betegség miatt kényszerült kezelésre. A posztjában annyit írt, bekapott valamilyen betegséget, és hol jobban, hol rosszabbul van: most éppen rosszabbul.

A rajongók ezután rögtön elárasztották a hozzászólásaikkal a kommentszekciót, amelyekben jobbulást kívántak Dorcinak, és arra kérték, hogy vigyázzon magára.

