RETRO RÁDIÓ

Nagy a baj: Pap Dorci bevallotta, hetek óta súlyos betegséggel küzd

Pap Dorcit is utolérte a betegség.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.02. 19:26
Pap Dorci lábadozás betegség

Pap Dorci, az Exatlon Hungary egykori sztárja, nemrég egy olyan bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán, amely aggodalmat keltett a rajongóiban. A fiatal influenszer ugyanis olyan fotóval jelentkezett, amely arra utal, nincs valami jó egészségügyi állapotban.

Pap Dorci
Aggodalmat keltett a követői körében Pap Dorci. Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Korábban már írtunk róla, hogy Pap Dorcit nyaralása során is kellemetlen élmények érték, például egy komoly kötőhártya-gyulladás miatt szinte végig napszemüvegben és úszószemüvegben kellett töltenie a vakációt. Most ismét olyan egy olyan fotót osztott meg magáról, ami arra utal, hogy egészségügyi gondokkal küzdhet.

A közösségi oldalán közzétett fényképen a fiatal influenszer oxigénmaszkban látható, ami érthető módon nagy riadalmat keltett a követői körében. Bár Dorci nem részletezte, pontosan mi történt vele, a kép alapján egyértelmű, hogy rosszullét vagy betegség miatt kényszerült kezelésre. A posztjában annyit írt, bekapott valamilyen betegséget, és hol jobban, hol rosszabbul van: most éppen rosszabbul.

A rajongók ezután rögtön elárasztották a hozzászólásaikkal a kommentszekciót, amelyekben jobbulást kívántak Dorcinak, és arra kérték, hogy vigyázzon magára.

A fotót IDE kattintva tudod megtekinteni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu