Nagy a baj: Pap Dorci bevallotta, hetek óta súlyos betegséggel küzd

Pap Dorcit is utolérte a betegség.
Pap Dorci, az Exatlon Hungary egykori sztárja, nemrég egy olyan bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán, amely aggodalmat keltett a rajongóiban. A fiatal influenszer ugyanis olyan fotóval jelentkezett, amely arra utal, nincs valami jó egészségügyi állapotban.
Korábban már írtunk róla, hogy Pap Dorcit nyaralása során is kellemetlen élmények érték, például egy komoly kötőhártya-gyulladás miatt szinte végig napszemüvegben és úszószemüvegben kellett töltenie a vakációt. Most ismét olyan egy olyan fotót osztott meg magáról, ami arra utal, hogy egészségügyi gondokkal küzdhet.
A közösségi oldalán közzétett fényképen a fiatal influenszer oxigénmaszkban látható, ami érthető módon nagy riadalmat keltett a követői körében. Bár Dorci nem részletezte, pontosan mi történt vele, a kép alapján egyértelmű, hogy rosszullét vagy betegség miatt kényszerült kezelésre. A posztjában annyit írt, bekapott valamilyen betegséget, és hol jobban, hol rosszabbul van: most éppen rosszabbul.
A rajongók ezután rögtön elárasztották a hozzászólásaikkal a kommentszekciót, amelyekben jobbulást kívántak Dorcinak, és arra kérték, hogy vigyázzon magára.
A fotót IDE kattintva tudod megtekinteni.
