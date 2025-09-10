„Palvin Barbara vibe-ok” - odáig vannak a rajongók Pap Dorciért, záporoznak a bókok

Pap Dorci neve sokaknak a TV2 sportrealityjéből, az Exatlon Hungaryből lehet ismerős, ahol a Kihívók csapatában küzdött a végső győzelemért. A csinos sportoló a műsor után az Instagramon is nagy népszerűségre tett szert, sőt a rajongók most már a valódi szépségét is kezdik felfedezni.

Pap Dorci szépsége megint lenyűgözte a rajongókat Fotó: Markovics Gábor / Mediaworks archív

A szexi influenszer követői legnagyobb örömére megint megmutatta, hogy mennyire gyönyörű. Pap Dorci az Instagram-oldalán egy friss fotóval jelentkezett, amelyen az látható, amint egy szelfit készít magáról a tükör előtt. A látvány tényleg magával ragadó...

Random tükör szelfi

- olvasható a csinos sportoló bejegyzésében.