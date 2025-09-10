„Palvin Barbara vibe-ok” - odáig vannak a rajongók Pap Dorciért, záporoznak a bókok

Nem győzik a csinos influenszer szépségét dicsérni.
Pap Dorci neve sokaknak a TV2 sportrealityjéből, az Exatlon Hungaryből lehet ismerős, ahol a Kihívók csapatában küzdött a végső győzelemért. A csinos sportoló a műsor után az Instagramon is nagy népszerűségre tett szert, sőt a rajongók most már a valódi szépségét is kezdik felfedezni.
A szexi influenszer követői legnagyobb örömére megint megmutatta, hogy mennyire gyönyörű. Pap Dorci az Instagram-oldalán egy friss fotóval jelentkezett, amelyen az látható, amint egy szelfit készít magáról a tükör előtt. A látvány tényleg magával ragadó...
Random tükör szelfi
- olvasható a csinos sportoló bejegyzésében.
A fotó a rajongókat is lenyűgözte, záporoznak a dicsérő kommentek.
„Csini vagy Dorci!!!” - fogalmazott az egyik hozzászóló.
„Palvin Barbara vibeok” - lelkendezett egy másik követő.
„Szépség!” - jegyezte meg egy harmadik kommentelő.
A Pap Dorciról készült lélegzetelállító fotót itt tudod megtekinteni.
