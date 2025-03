„Gyönyörű vagy” – levetkőzött az Exatlon szexi sztárja

Pap Dorci nevét a Exatlon Hungary második évadából ismerhette meg az ország és azóta is sem felejti.

Pap Dorci legújabb fotóiért megőrülnek a férfiak Fotó: Szabolcs László

Persze esélyünk sem lenne meglenne megfeledkezni a fiatal szépségről, hiszen azóta is láthatjuk a képernyőn szerepelni, egyebek mellett már a TV2 egyik sikerműsora, a Zsákbamacska szexi cicalányaként is láthattuk. Dorci most pedig azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy félemeztelen fotókat osztott meg magáról az Instagram-oldalán, amelytől követőinek még a lélegzete is elállt.

„Gyönyörű vagy Dorci”

„Huncut virágaid vannak”

„Nagyon szép lány vagy”

– írták másik mellett követi.

