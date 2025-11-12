Pap Dorcinak elege van már a szingliségből – mindenhol erre emlékeztetik

Az Exatlon sztárja már egy ideje erősíti a szinglik táborát, amivel már igencsak meggyűlt a baja. Pap Dorci korábban úgy nyilatkozott, hogy már igazán vágyik egy partnerre, akivel közös célokon osztoznak.

Pap Dorci exatlonos pályafutása után ma már az magánéletben is kiteljesedne (Fotó: Ladóczki Balázs)

Pap Dorci unja már a szingliséget

Már régóta úgy érzem, hogy készen állok az anyaságra. Már csak egy pár hiányzik, aki hasonlóan gondolkozik. Ha lenne mellettem egy ilyen társ, akiben biztos vagyok, akkor bármikor belevágnék a családalapításba. Fiatalon szeretnék anyuka lenni. Őszintén, már most is azt érzem, hogy el vagyok késve így 24, lassan 25 évesen

– mesélte korábban a Borsnak.

A fiatal influenszer szilárd elképzeléseket állított a családalapítás és a párkapcsolatok terén, így nehéz dolga lesz annak a férfinak, aki meg akarja hódítani Pap Dorci szívét.

„Nehéz partnert találni. Nekem nincs kimondottan ideálom, a lényeg, hogy passzoljanak az értékeink, legyen benne valami plusz és biztonságban érezzem magam. Nincs most az életemben szerelem. Nem mondom, hogy nem foglalkozom a témával, de most már sokkal tudatosabb vagyok, mint mondjuk pár évvel ezelőtt” – árulta el a Zsákbamacska szereplője.

Habár Dorci mindig pozitív és mosolygós, a tegnapi nap az ő számára is nehéz volt, ugyanis tegnap volt az úgynevezett anti-Valentin-nap. És, ha a szinglik napja még nem lenne elég, tegnap, november tizenegyedikén még egy fontos asztrológiai eseményt is számon kell tartanunk, még pedig a tízmilliószoros nap jelenségét.

Pap Dorci Instagramján is hangot adott már annak, hogy családot szeretne (Fotó: Markovics Gábor)

Mi az a tízmilliószoros nap?

Ez az égi esemény leginkább a spiritualitásban hívők figyelmét kelti fel, ugyanis a tibeti hagyomány szerint a tízmilliószoros nap különleges időpont, amikor minden gondolatunk, érzésünk és tettünk megsokszorozott erővel hat vissza ránk. Ezért ilyenkor különösen fontos, hogy mire irányítjuk a figyelmünket és milyen energiát sugárzunk. A hála, a szeretet és a megbocsátás gyakorlása ezen a napon nemcsak belső harmóniát teremthet, hanem kézzelfogható, pozitív változásokat is elindíthat az életünkben.

A Dancing with the Stars egykori versenyzője félelemmel állt ehhez az eseményhez, amit meg is osztott követőivel közösségi oldalán:

Most azon gondolkoztam, hogy oké, hogy ma százmilliószoros nap van, de ma van a szinglik világnapja is. Akkor most ez azt jelenti, hogy nagy valószínűséggel szingli is maradok? Mert akkor nagyon örülök ennek az egybeesésnek

– mondta a videóban ironizálva.