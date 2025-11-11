Rácz-Gyuricza Dóra tánca lázba hozta a rajongókat: azonnal a Dancing with the Stars-ba követelik

Rácz-Gyuricza Dóra igen aktív a közösségi oldalán, ahol általában sütéssel és főzéssel kapcsolatos tartalmakat tesz közzé. Ám ezúttal most egy egészen különleges poszttal jelentkezett.

Rácz-Gyuricza Dóra tánca elkápráztatta a rajongókat Fotó: Szabolcs László

Rácz-Gyuricza Dóra tánca lázba hozta a rajongókat

Rácz Jenő felesége egy videót tett közzé az Instagram-oldalán, amelyen az látható, ahogy a fürdőszobában, a tükör előtt sminkeli magát, ám nem akárhogyan, táncolva vitte fel az arcára a kozmetikumot.

Minden olyan napot elveszettnek kell tekintenünk, amelyen nem táncoltunk legalább egyszer

- idézett a posztjában Rácz-Gyuricza Dóra Friedrich Nietzsche-től.

A rajongók nem tudtak elmenni szó nélkül a videó mellett, nem győzték a tánctudását dicsérni, sőt volt olyan, aki egyenes a Dancing with the Starsba követelte őt.

„Táncolj mééég!!!” - kérte az egyik hozzászóló.

„Jól tancolsz” - fogalmazott egy másik kommentelő.

„Woow!! A következő DWTS-ban van a helyed!!! Nagyon jól táncolsz!!!” - fogalmazott egy harmadik követő.

Mutatjuk Rácz-Gyuricza Dóra videóját, amely lázba hozta a rajongóit: