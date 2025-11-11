Rácz-Gyuricza Dóra tánca lázba hozta a rajongókat: azonnal a Dancing with the Stars-ba követelik
A követőik szerint ott a helye a műsorban.
Rácz-Gyuricza Dóra igen aktív a közösségi oldalán, ahol általában sütéssel és főzéssel kapcsolatos tartalmakat tesz közzé. Ám ezúttal most egy egészen különleges poszttal jelentkezett.
Rácz-Gyuricza Dóra tánca lázba hozta a rajongókat
Rácz Jenő felesége egy videót tett közzé az Instagram-oldalán, amelyen az látható, ahogy a fürdőszobában, a tükör előtt sminkeli magát, ám nem akárhogyan, táncolva vitte fel az arcára a kozmetikumot.
Minden olyan napot elveszettnek kell tekintenünk, amelyen nem táncoltunk legalább egyszer
- idézett a posztjában Rácz-Gyuricza Dóra Friedrich Nietzsche-től.
A rajongók nem tudtak elmenni szó nélkül a videó mellett, nem győzték a tánctudását dicsérni, sőt volt olyan, aki egyenes a Dancing with the Starsba követelte őt.
„Táncolj mééég!!!” - kérte az egyik hozzászóló.
„Jól tancolsz” - fogalmazott egy másik kommentelő.
„Woow!! A következő DWTS-ban van a helyed!!! Nagyon jól táncolsz!!!” - fogalmazott egy harmadik követő.
Mutatjuk Rácz-Gyuricza Dóra videóját, amely lázba hozta a rajongóit:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre