A TV2 volt a legnézettebb csatorna 2025-ben
Hasít a TV2 a nézettségi ranglistán. A csatorna műsorai a legnézettebbek Magyarországon.
Ez már a 3. év, és a 4. őszi szezon zsinórban, amikor főműsoridőben is nyerni tudott a TV2 mindkét kiemelt korcsoportban (A18-59, A4+) a főcsatornát tekintve, és a csatornacsaládok versenyében egyaránt. A sikeres évzárásnak köszönhetően pedig a fő kereskedelmi korcsoportban már 10 hónapja folyamatosan őrzi piacvezető pozícióját a TV2 és a TV2 Csoport is főműsoridőben.
Az előző évekhez hasonlóan 2025-ben is a TV2 lett a legnézettebb csatorna teljes napon és főműsoridőben egyaránt, mindkét kiemelt korcsoportban. A kiemelkedő tévés főszezonnak köszönhetően pedig az idei már a negyedik olyan ősz volt, mikor a TV2 lett a nézők első számú választása főműsoridőben is.
A csatornacsaládok versenyében szintén jelentős előny mérhető éves szinten a TV2 Csoport javára. Mindkét kiemelt korcsoportban, mind teljes napon, mind főműsoridőben az első helyen zárt a főcsatorna mellett a kábelportfólió is, így a teljes TV2 Csoport jelentős fölénnyel őrizte meg piacvezető pozícióját éves átlagban.
- A mögöttünk hagyott év ismét egyértelműen bizonyította: a magyar televíziós piac vezető ereje vagyunk, és ezt a pozíciót évek óta stabilan, megingathatatlanul tartjuk. A nézők bizalma és figyelme minden nap megerősít bennünket abban, hogy jó úton járunk – és abban is, hogy a felelősségünk óriási.
Minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy megfeleljünk a közönség elvárásainak és olyan műsorokat kínáljunk, amelyek széles tömegeket szórakoztatnak. Hiszünk abban, hogy a lineáris televíziózásnak nemcsak jelene, hanem hosszú távú jövője is van – és mi ennek a jövőnek az alakítói kívánunk lenni.
A piacvezető pozíció nem önmagáért való cél, hanem eszköz: lehetőség arra, hogy még bátrabban, még felelősebben és még innovatívabban szolgáljuk a magyar nézőket. Dominanciánk nem véletlen, hanem tudatos stratégia, következetes építkezés és egy olyan csapat munkája, amely hisz a televízió erejében.
Köszönjük a nézőknek, hogy velünk tartanak, és köszönjük partnereinknek, hogy együtt írjuk tovább a magyar televíziózás történetét. A következő évben is ugyanazzal az elszántsággal dolgozunk azért, hogy a lineáris televíziózás erős, releváns és megkerülhetetlen maradjon. – összegezte az eredményeket Fischer Gábor, a TV2 Csoport Programstratégiai és Tartalomgyártási Igazgatója.
A 2025-ös évet nézve kimagasló teljesítményt nyújtottak a TV2 saját gyártású műsorai, melyek szinte mindegyike idősávja legnézettebb műsora lett évadátlagban, mindkét kiemelt korcsoportban.
Az első félév legnagyobb nyertese kétséget kizáróan a Hunyadi volt, amely megjelenését követően egyből letarolta a nézettségi toplistákat, legnézettebb epizódja pedig közel egymilliós nézőszámot ért el (AMR: 941 ezer fő) a teljes lakosság körében, amire 2021 áprilisa óta, vagyis az elmúlt több mint 4 évben egyetlen sorozat egyetlen epizódja sem volt képes a teljes magyar televíziós piacon.
A hétköznap esték legnézettebb saját gyártású műsorai közé tartozott 2025-ben a Házasság első látásra, valamint a Kincsvadászok. Mindkét műsor 2024-ben debütált, és az elsöprő sikernek köszönhetően 2025-ben új évaddal jelentkezett. Az ország kedvenc párkereső reality-je az őszi főszezonban már a harmadik évaddal tért vissza, és mindkét kiemelt korcsoportban markáns fölénnyel nyerte az idősávját. A teljes évadot a fő kereskedelmi korcsoportban átlagosan a nézők 17,0%-a kísérte figyelemmel.
2025-ben további évadokkal folytatta menetelését a nagysikerű műtárgy-kereskedő showműsor, a Kincsvadászok is, melynek szintén az eddig adásba került minden évada markáns fölénnyel lett idősávja legnézettebb műsora mindkét kiemelt korcsoportban. A legutóbbi évad november közepétől látható a TV2-n, és a december végéig adásba került minden epizódja nyerte az idősávját, átlagosan 262 ezres nézőszámmal és 14,6%-os nézői részesedéssel a fő kereskedelmi korcsoportban.
Hosszú lenne a lista, de a teljesség igénye nélkül, a fentieken túlmenően az év legsikeresebb és a csatorna legnézettebb műsorai közé tartoztak még a Farm VIP, a Legyen Ön is milliomos! Palik László vezetésével, a Szerencsekerék Kasza Tibivel, az Ázsia Expressz, a Lakásvadászok, illetve olyan nagyszabású hétvégi showműsorok is, mint a visszatérő A Nagy Duett vagy a Sztárban Sztár All Stars.
A reggeli magazinműsorok: a Mokka és Mokkacino éves átlagban mindkét kiemelt korcsoportban jelentős különbséggel nyerik idősávjukat a fő konkurens csatorna reggeli azonos idősávjával szemben. Az esti infotainment műsorok, a főműsoridős Tények és Tények Plusz szintén idősávnyertes lett éves átlagban a teljes lakosság körében.
