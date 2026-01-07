A TV2 volt a legnézettebb csatorna 2025-ben

Ez már a 3. év, és a 4. őszi szezon zsinórban, amikor főműsoridőben is nyerni tudott a TV2 mindkét kiemelt korcsoportban (A18-59, A4+) a főcsatornát tekintve, és a csatornacsaládok versenyében egyaránt. A sikeres évzárásnak köszönhetően pedig a fő kereskedelmi korcsoportban már 10 hónapja folyamatosan őrzi piacvezető pozícióját a TV2 és a TV2 Csoport is főműsoridőben.

Az előző évekhez hasonlóan 2025-ben is a TV2 lett a legnézettebb csatorna teljes napon és főműsoridőben egyaránt, mindkét kiemelt korcsoportban. A kiemelkedő tévés főszezonnak köszönhetően pedig az idei már a negyedik olyan ősz volt, mikor a TV2 lett a nézők első számú választása főműsoridőben is.

A csatornacsaládok versenyében szintén jelentős előny mérhető éves szinten a TV2 Csoport javára. Mindkét kiemelt korcsoportban, mind teljes napon, mind főműsoridőben az első helyen zárt a főcsatorna mellett a kábelportfólió is, így a teljes TV2 Csoport jelentős fölénnyel őrizte meg piacvezető pozícióját éves átlagban.

- A mögöttünk hagyott év ismét egyértelműen bizonyította: a magyar televíziós piac vezető ereje vagyunk, és ezt a pozíciót évek óta stabilan, megingathatatlanul tartjuk. A nézők bizalma és figyelme minden nap megerősít bennünket abban, hogy jó úton járunk – és abban is, hogy a felelősségünk óriási.

Minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy megfeleljünk a közönség elvárásainak és olyan műsorokat kínáljunk, amelyek széles tömegeket szórakoztatnak. Hiszünk abban, hogy a lineáris televíziózásnak nemcsak jelene, hanem hosszú távú jövője is van – és mi ennek a jövőnek az alakítói kívánunk lenni.

A piacvezető pozíció nem önmagáért való cél, hanem eszköz: lehetőség arra, hogy még bátrabban, még felelősebben és még innovatívabban szolgáljuk a magyar nézőket. Dominanciánk nem véletlen, hanem tudatos stratégia, következetes építkezés és egy olyan csapat munkája, amely hisz a televízió erejében.

Köszönjük a nézőknek, hogy velünk tartanak, és köszönjük partnereinknek, hogy együtt írjuk tovább a magyar televíziózás történetét. A következő évben is ugyanazzal az elszántsággal dolgozunk azért, hogy a lineáris televíziózás erős, releváns és megkerülhetetlen maradjon. – összegezte az eredményeket Fischer Gábor, a TV2 Csoport Programstratégiai és Tartalomgyártási Igazgatója.

