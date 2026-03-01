A Nagy Duett: Lakatos Laci kitálalt Tolvai Reniről

Vasárnap este 18:55-től nyolc, versenyben maradt páros vág neki a TV2 sikerműsorának harmadik adásának, ahol a duók ezúttal magyar előadókat elevenítenek meg a színpadon, ám egy páros megtöri a sort, hiszen Elton John ikonikus dalát viszi színpadra. Lakatos Laci és Tolvai Reni az Irigy Hónaljmirigy Numerakirály című slágerével készül A Nagy Duett most vasárnapi élő adására.

A Nagy Duett 2026 szereplői közül Lakatos Laci Tolvai Renivel alkot egy párt (Fotó: Mediaworks)

A Nagy Duett: Lakatos Laci megküzd a technikával

Újra dübörög a TV2 látványos show-műsora, ahol profi énekesek és amatőr hírességek együtt próbálják meghódítani a nézők szívét. Tolvai Reni Nagy Duett-es párja nem titkolta, hogy az éneklés és a rap is komoly próbatétel számára, mégis örömmel vállalta a feladatot, mert szereti feszegetni a saját határait. Sőt, a jövőben szeretné az éneklést beleépíteni előadásaiba is és itt a műsorban nagyon sokat tud ebben fejlődni, tanulni.

„Izgulni nem szoktam, a színpad azért nekem hazai terep, de megmondom őszintén, a füles, a mozgás feladják a leckét, még nem vagyunk barátok – mondta őszintén a humorista.

A technikai eszközöket még tanulnom kell, meg kell szokni, amiben Reni is szokott segíteni, ő már rutinos ezekben a műsorokban. Reni nagyon jó karakter, na meg én is, örülök, hogy ő lett a párom. A próbákon sokat nevetünk, mondjuk amikor tánc van, akkor én sírok, ők meg nevetnek. Nagyjából tudtam persze, hogy mire számítsak, amikor igent mondtam a műsorra, egy kicsit egyszerűbbre számítottam. De azért jöttem, hogy tanulhassak énekelni, képezhessem magam, amire ez remek lehetőség. Én szeretném majd később a Stand Up színpadra is felvinni az éneklést, itt gyakorolhatok rá, most a csillagok is jól állnak nekem, tavaly fejembe vettem a fogyást, jött a boksz, idénre az Stand Up-om fejlődését és az éneklést tűztem ki, jött a Nagy Duett!

A Nagy Duett sztárpárjai közül Lakatos Laci és Tolvai Reni a legviccesebbek? (Fotó: MW)

Numerakirály a színpadon

Tolvai Reni és Lakatos Laci most vasárnap az Irigy Hónaljmirigy slágerét viszik színpadra.

„Amikor kicsi voltam, mindig ők mentek a tévében. Örültem, hogy ezt a dalt kaptuk, mert az eddigi két adásban már nem is tudom hány nyelven kellett énekelnem, magyarul semmi. Könyörögtem, hogy legyen már valami magyar, meg is kaptam, de azért ebben is lesz egy csavar. Nem árulom el mi, de lesz benne egy kis külföldi is!”