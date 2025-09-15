„Nem csaphat kétszer ugyanoda a villám” - Mark Hamill őszintén vallott visszatéréséről

A 73 éves színész nyíltan beszélt arról, hogyan utasította vissza majdnem azt a szerepet. Mark Hamill karrierjét újraindította a film.
A Hollywood Reporternek adott interjújában Mark Hamill elismerte, hogy habozott, amikor felkérték a Csillagok háborúja VIII: Az utolsó Jedik (2017) szerepére.
Valódi fenntartásaim voltak a visszatéréssel kapcsolatban. Azt gondoltam, hiba lenne. Nem csaphat kétszer ugyanoda a villám. Egy új generáció karaktereire kellene koncentrálniuk
- árulta el a híres színész.
Mark Hamill hozzátette, hogy azt gondolta Harrison Ford úgysem fogja elvállalni újra Han Solo szerepét: „Látható volt az idegessége, hogy állandóan Han Soloról kell beszélnie.”
Meglepetésére azonban Harrison Ford beleegyezett, hogy visszatérjen a legendás franchise-ba.
Amikor a sajtóban láttam, hogy elfogadta, úgy éreztem, mintha besoroztak volna, mert ha én vagyok az egyetlen, aki nemet mond, én leszek a legutáltabb ember a rajongók szemében
- vallotta be a színész.
Mára Mark Hamill úgy érzi, hogy a film új lehetőségeket nyitott a mozifilmes szerepek felé, és lehetővé tette, hogy visszakerüljön a reflektorfénybe. Az interjúban arról is beszélt, hogy évtizedek hang- és televíziós munkája után mennyire újra fellendült a színészi karrierje.
Bár Mark Hamill mindig nyíltan beszélt a Star Wars iránti szeretetéről, a színész nemrég bevallotta, hogy az 1977-es premier óta nem látta a Csillagok Háborúja IV - Egy új remény című filmet - írja a People Magazin.
Hálás, hogy eljátszhatta az ikonikus karaktert, azonban korábban bevallotta, hogy készen állt, hogy végleg letegye a fénykardját. Amikor arról kérdezték, hogy elvállalná-e újra Luke Skywalker szerepét így fogalmazott:
Annyi történetet kell elmesélniük, Luke-ra már nincs szükségük. Megvolt az én időm, és ez rendben van
