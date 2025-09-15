RETRO RÁDIÓ

„Nem csaphat kétszer ugyanoda a villám” - Mark Hamill őszintén vallott visszatéréséről

A 73 éves színész nyíltan beszélt arról, hogyan utasította vissza majdnem azt a szerepet. Mark Hamill karrierjét újraindította a film.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.15. 11:00
A Hollywood Reporternek adott interjújában Mark Hamill elismerte, hogy habozott, amikor felkérték a Csillagok háborúja VIII: Az utolsó Jedik (2017) szerepére.

Mark Hamill Luke Skywalker szerepében vált világszerte híressé
Mark Hamill Luke Skywalker szerepében vált világszerte híressé Fotó: KPA/ Northfoto /  Northfoto

Mark Hamill majdnem nemet mondott Luke Skywalker visszatérésére

Valódi fenntartásaim voltak a visszatéréssel kapcsolatban. Azt gondoltam, hiba lenne. Nem csaphat kétszer ugyanoda a villám. Egy új generáció karaktereire kellene koncentrálniuk

- árulta el a híres színész.

Mark Hamill hozzátette, hogy azt gondolta Harrison Ford úgysem fogja elvállalni újra Han Solo szerepét: „Látható volt az idegessége, hogy állandóan Han Soloról kell beszélnie.”

Meglepetésére azonban Harrison Ford beleegyezett, hogy visszatérjen a legendás franchise-ba. 

Amikor a sajtóban láttam, hogy elfogadta, úgy éreztem, mintha besoroztak volna, mert ha én vagyok az egyetlen, aki nemet mond, én leszek a legutáltabb ember a rajongók szemében

- vallotta be a színész.

Mára Mark Hamill úgy érzi, hogy a film új lehetőségeket nyitott a mozifilmes szerepek felé, és lehetővé tette, hogy visszakerüljön a reflektorfénybe. Az interjúban arról is beszélt, hogy évtizedek hang- és televíziós munkája után mennyire újra fellendült a színészi karrierje.

Bár Mark Hamill mindig nyíltan beszélt a Star Wars iránti szeretetéről, a színész nemrég bevallotta, hogy az 1977-es premier óta nem látta a Csillagok Háborúja IV - Egy új remény című filmet - írja a People Magazin.

Hálás, hogy eljátszhatta az ikonikus karaktert, azonban korábban bevallotta, hogy készen állt, hogy végleg letegye a fénykardját.  Amikor arról kérdezték, hogy elvállalná-e újra Luke Skywalker szerepét így fogalmazott:

Annyi történetet kell elmesélniük, Luke-ra már nincs szükségük. Megvolt az én időm, és ez rendben van

 

