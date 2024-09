73. születésnapját ünnepli a Star Wars sztárja – képeken Mark Hamill karrierje

Mark Hamill számára a Star Wars – Csillagok háborújában játszott szerepe az egész pályafutását meghatározta. A most 73 éves színészt szinte mindenki Luke Skywalkerként ismerti, pedig Hamill számtalan más szerepben is feltűnt.

Az 1977-es Star Wars örökre megváltoztatta Mark Hamill életét (Fotó: KPA/ Northfoto / Northfoto)

Mark Hamill neve összeforrt Luke Skywalkerrel

Bár a színész több más szerepkörben is kipróbálta magát, sőt igencsak sikeresnek bizonyult, a Star Wars – A csillagok háborújában játszott szerepe az egész életét végigkíséri. Pedig az, hogy Hamill elment a sikerfilm meghallgatására, csak egy véletlennek köszönhető. Barátja, Robert Englund egy másik film meghallgatásán járt, amikor látta a Star Wars szerepeire jelentkezőket, és rögtön eszébe jutott, hogy barátja tökéletes lenne Luke Skywalker szerepére. A film hatalmas sikere a készítőket is meglepte. A mára kultikussá vált filmsorozat pedig Mark Hamill egész pályafutását meghatározta. Nem csak Luke Skywalker szerepét játszhatta el a film első trilógiájában, de később ő kölcsönözte a hangját az ősi Sith Lord, Darth Bane karakterének is a A klónok háborúja animációs sorozatban. A 2015-ös Az ébredő Erő filmben újra feltűnt a színész egy jelenet erejéig, azonban csak a két évvel később megjelent, Az utolsó Jedi című filmben ölthette magára újra Luke karakterét. Leghíresebb szerepeköszönhetően olyan műsorokban is játszott mint a Muppet show, a Simpson család, a Family guy, vagy az Agymenők.

A gyerekek is Star Wars lázban égtek

A Star Wars világából természetesen a családja sem maradhatott ki. 1978-ban feleségül vette Marilou York dentálhigénikust, akitől három gyermeke született, Nathan Elias, Griffin Tobias és Chelsea Elizabeth. A legidősebb fiúk, Nathan Elias már a Birodalom visszavág című filmben is megjelent, az Utolsó Jedi filmben viszont mindhárman az ellenállás katonáit játszották.

